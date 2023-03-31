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Якого кольору має бути модне взуття: топ-5 трендових тенденцій цієї весни (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина образу
Взуття – важлива частина образу. Фото pexels.com

Колір відіграє величезне значення при виборі взуття

Навесні ми намагаємося додати фарб у своє життя, а якщо говорити про гардероб, це можна зробити буквально. Чим ближче до літа, тим більше з’являється яскравих варіантів взуття. Цього сезону в моді багато соковитих відтінків, тому не варто обмежуватися "універсальною чорною парою", як багато хто звик.

Які кольори взуття у тренді у 2023 році? Докладніше про це розповідає матеріал модного видання Who what wear.

За словами стилістів, зараз переважають п’ять колірних тенденцій взуття. У подібних відтінках красуються модні стрітстайлери та інфлюєнсери. Їхні стильні образи доводять, що туфлі, лофери, мюлі або балетки можуть бути в комплекті акуратним акцентом або завершувати аутфіт, роблячи його бездоганним.

Так, можете сміливо доповнювати вбрання білим взуттям, адже такі туфлі — не тільки весільний варіант. Якщо готові зробити взуття родзинкою образу, то ваш варіант – жовтий чи рожевий. Дуже стильно виглядають пари сріблястого кольору, що залишається на піку тенденцій. Тим, хто шукає більш базові та універсальні ідеї, підійде коричнева кольорова гама.

Які кольори взуття в моді у 2023 році

Білий

Образ із білими туфлями
Біле взуття — хіт сезону

Жовтий

Образ із жовтими туфлями
Істинно весняний колір

Сріблястий

Образ із сріблястими балетками
Срібло не втрачає популярності

Коричневий

Образ із коричневим взуттям
Коричне взуття може бути базовим для вашого гардеробу.

Рожевий

Образ із рожевими балетками
Балетки та рожевий — дві гарячі тенденції цієї весни

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати стильну сумку. У цьому сезоні бренди пропонують безліч практичних і красивих моделей. А також ми писали, які кросівки на піку трендів цієї весни.

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#Взуття #Тренди