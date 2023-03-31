Якого кольору має бути модне взуття: топ-5 трендових тенденцій цієї весни (фото)

Колір відіграє величезне значення при виборі взуття

Навесні ми намагаємося додати фарб у своє життя, а якщо говорити про гардероб, це можна зробити буквально. Чим ближче до літа, тим більше з’являється яскравих варіантів взуття. Цього сезону в моді багато соковитих відтінків, тому не варто обмежуватися "універсальною чорною парою", як багато хто звик.

Які кольори взуття у тренді у 2023 році? Докладніше про це розповідає матеріал модного видання Who what wear.

За словами стилістів, зараз переважають п’ять колірних тенденцій взуття. У подібних відтінках красуються модні стрітстайлери та інфлюєнсери. Їхні стильні образи доводять, що туфлі, лофери, мюлі або балетки можуть бути в комплекті акуратним акцентом або завершувати аутфіт, роблячи його бездоганним.

Так, можете сміливо доповнювати вбрання білим взуттям, адже такі туфлі — не тільки весільний варіант. Якщо готові зробити взуття родзинкою образу, то ваш варіант – жовтий чи рожевий. Дуже стильно виглядають пари сріблястого кольору, що залишається на піку тенденцій. Тим, хто шукає більш базові та універсальні ідеї, підійде коричнева кольорова гама.

Які кольори взуття в моді у 2023 році

Білий

Біле взуття — хіт сезону

Жовтий

Істинно весняний колір

Сріблястий

Срібло не втрачає популярності

Коричневий

Коричне взуття може бути базовим для вашого гардеробу.

Рожевий

Балетки та рожевий — дві гарячі тенденції цієї весни

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