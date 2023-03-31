Якого кольору має бути модне взуття: топ-5 трендових тенденцій цієї весни (фото)
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Колір відіграє величезне значення при виборі взуття
Навесні ми намагаємося додати фарб у своє життя, а якщо говорити про гардероб, це можна зробити буквально. Чим ближче до літа, тим більше з’являється яскравих варіантів взуття. Цього сезону в моді багато соковитих відтінків, тому не варто обмежуватися "універсальною чорною парою", як багато хто звик.
Які кольори взуття у тренді у 2023 році? Докладніше про це розповідає матеріал модного видання Who what wear.
За словами стилістів, зараз переважають п’ять колірних тенденцій взуття. У подібних відтінках красуються модні стрітстайлери та інфлюєнсери. Їхні стильні образи доводять, що туфлі, лофери, мюлі або балетки можуть бути в комплекті акуратним акцентом або завершувати аутфіт, роблячи його бездоганним.
Так, можете сміливо доповнювати вбрання білим взуттям, адже такі туфлі — не тільки весільний варіант. Якщо готові зробити взуття родзинкою образу, то ваш варіант – жовтий чи рожевий. Дуже стильно виглядають пари сріблястого кольору, що залишається на піку тенденцій. Тим, хто шукає більш базові та універсальні ідеї, підійде коричнева кольорова гама.
Які кольори взуття в моді у 2023 році
Білий
Жовтий
Сріблястий
Коричневий
Рожевий
Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати стильну сумку. У цьому сезоні бренди пропонують безліч практичних і красивих моделей. А також ми писали, які кросівки на піку трендів цієї весни.