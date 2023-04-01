Вишиванка, квіткова сукня і кежуал на кожен день: добірка готових весняних образів від Андре Тана (фото)

Дизайнер розповів про чотири готових луки, в яких ви точно не залишитесь непоміченими

Абсолютно кожна маленька дівчинка чи доросла жінка хоче виглядати стильно та бути в тренді. Проблема виникає в тому, що часто представниці прекрасної статі просто не знають, де шукати ту саму річ, або немає на це часу.

Відомий український дизайнер Андре Тан зробив добірку стильних образів, в яких ви точно не залишитесь непоміченими цієї весни. Варто звернути увагу на вишиванки, квіткові сукні, яскраві образи та кежуал.

1. Вишиванка

Тільки не кажіть, що у вас немає в гардеробі нічого з українськими мотивами. А якщо і нема, то така вам потрібна. У ній ви точно не залишитесь непоміченими. А для наших красунь за кордоном, це дуже крутий варіант підкреслити та показати нашу культуру!

Сукня вже сама по собі є готовим образом, тому потрібно лише підібрати взуття та сумочку. Дизайнер рекомендує звернути увагу на білі кеди, ботильйони або босоніжки на невеликій платформі, які ідеально підійдуть для виходу на якусь подію.

2. Квіткова сукня

Квіткові принти — тренд цього сезону. Легкість та квітучість в сукні з таким принтом вам забезпечена. Декольте підкреслить усі принади, а зав'язочки на плечах додадуть грайливості.

Сукня настільки завершена, що навіть не потрібні додаткові елементи в образі. Можна вдягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гармонізувати все. Щодо взуття — легкі босоніжки на плоскому ходу чи підбори у пастельних кольорах.

3. Яскравий образ

Весною жити хочеться, чи не так? Тож ми дістаємо більш яскраві речі. Ідеальний варіант яскравого образу — такий червоний костюм, як на фото нижче, який вже виглядає завершено, тож не потрібно думати з чим що поєднувати.

З аксесуарів Андре Тан радить доповнити образ окулярами, круто мають вигляд окуляри з трендовими ланцюжками. А щодо взуття вибір великий: лофери-чанкі, босоніжки як на грубому підборі, так і на тоненькому, ботильйони, кеди.

4. Кежуал на кожен день

Швидкий та простий, але такий стильний образ. Джинси з сорочкою/футболкою (як білою, так і яскравою). Це must-have образ на будь-який випадок. Але що робить цей образ особливим — деталі. Прапор України на кишені джинс, підвернуті рукави, м’яка тканина.

Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо ви обрали футболку, то можна вдягти кепку чи бандану.

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