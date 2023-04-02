Зміїний або тай-дай: п’ять трендових принтів в одязі, актуальні цього сезону (фото)

Вони внесуть різноманітність у ваші повсякденні та святкові образи

Мінімалізм і однотонність добре, але що робити коли душа так і вимагає різноманітності? Якщо торік у нас посідала перше місце тигр, то 2023-го — це буде саме леопард.

Крім того це не єдиний анімалістичний принт, актуальний у новому сезоні. Персональний стиліст Анна Івашова розповіла про п’ять трендових принтів, які можуть зробити яскравим будь-який образ — як святковий, так і повсякденний.

Зміїний принт

Хижий тигровий принт відійшов на задній план, на зміну прийшов не менш сексуальний та агресивний зміїний принт.

Принт градієнт

Червоний, що переходить в помаранчевий, а потім в жовтий і т.д. Подейкують, що цей тренд залишиться з нами до осені.

Принт "картини"

Так-так, дизайнери надихаються реальними картинами та переносять їх з полотна на речі.

Квітковий принт

Ну, яке літо без квіткового принта? Цього року великі квіти – найгарячіший тренд.

Принт тай-дай

Багато стилістів уже встигли списати цей тренд з рахунків, але дизайнери думають інакше – тай-даю бути!

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