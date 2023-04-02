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Для власниць коротких нігтів: ідеї яскравого манікюру, з якими не буде поганого настрою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яскраві дизайни нейл-арту на короткі нігті на літо 2023 року Новина оновлена 02 квітня 2023, 12:56
Яскраві дизайни нейл-арту на короткі нігті на літо 2023 року. Фото marieclaire

Важливо не тонути в негативних емоціях, а почати тішити себе

Прикрасити похмурі будні можна за допомогою барвистого манікюру. Наступного літа такі яскраві дизайни нейл-арту обов’язково будуть підіймати настрій володаркам коротких нігтиків. Їх уже можна реалізовувати й цієї весни.

Зараз актуальним є анімалістичний, патріотичний, однотонний та різнобарвний принти. Раніше "Телеграф" показував, як виглядає найтрендовіший анімалістичний принт — нейл-арт з черепаховим дизайном.

Пропонуємо надихнутись добіркою фото, на яких зображені трендові забарвлення та кольори манікюру у власниць коротких нігтів. Зберігайте та показуйте своїм майстрам!

Дизайн з одним відтінком

Дизайн з одним відтінком
Дизайн з одним відтінком
Дизайн з одним відтінком
Дизайн з одним відтінком
Дизайн з одним відтінком
Дизайн з одним відтінком

Анімалистичний принт на нігтиках

Анімалистичний принт на нігтиках
Анімалистичний принт на нігтиках
Анімалистичний принт на нігтиках
Анімалистичний принт на нігтиках
Анімалистичний принт на нігтиках

Патріотичний дизайн манікюру

Патріотичний дизайн манікюру
Патріотичний дизайн манікюру
Патріотичний дизайн манікюру
Патріотичний дизайн манікюру
Патріотичний дизайн манікюру

Різнокольоровий принт для манікюру

Різнокольоровий принт для манікюру
Різнокольоровий принт для манікюру
Різнокольоровий принт для манікюру
Різнокольоровий принт для манікюру
Різнокольоровий принт для манікюру
Різнокольоровий принт для манікюру

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Також ми писали, який ніжний манікюр у моді цього року. Оскільки складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів, актуальним зараз вважається дизайн "Молочний коктейль".

Теги:
#Мода #Манікюр