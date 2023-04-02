Для власниць коротких нігтів: ідеї яскравого манікюру, з якими не буде поганого настрою (фото)

Важливо не тонути в негативних емоціях, а почати тішити себе

Прикрасити похмурі будні можна за допомогою барвистого манікюру. Наступного літа такі яскраві дизайни нейл-арту обов’язково будуть підіймати настрій володаркам коротких нігтиків. Їх уже можна реалізовувати й цієї весни.

Зараз актуальним є анімалістичний, патріотичний, однотонний та різнобарвний принти. Раніше "Телеграф" показував, як виглядає найтрендовіший анімалістичний принт — нейл-арт з черепаховим дизайном.

Пропонуємо надихнутись добіркою фото, на яких зображені трендові забарвлення та кольори манікюру у власниць коротких нігтів. Зберігайте та показуйте своїм майстрам!

Дизайн з одним відтінком

Анімалистичний принт на нігтиках

Патріотичний дизайн манікюру

Різнокольоровий принт для манікюру

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Також ми писали, який ніжний манікюр у моді цього року. Оскільки складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів, актуальним зараз вважається дизайн "Молочний коктейль".