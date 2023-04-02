Ненудний мінімалізм: п’ять способів створити ідеальний весняний образ (фото)
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Мінімалістичний стиль одягу не означає однотипність і нудьгу
Мінімалізм – стиль одягу, який не сприймає зайвих деталей. Однак не поспішайте вважати, що в такому разі ваш образ буде нудним та монотонним. З речами з весняного гардеробу ви зможете сформувати безліч стильних мінімалістичних аутфітів.
Як створити ідеальний образ у стилі мінімалізм навесні-2023? Детальніше про це розповідає блог стилістки Марини Мартинів у Instagram.
За словами стилістки, ера мінімалізму стрімко прогресує та видозмінюється з кожним сезоном. Зараз вбрання в цьому стилі можуть бути нетривіальними й нетиповими. Щоб ваш аутфіт захотілося розглядати, Мартинів радить звернути увагу на п’ять вдалих стилістичних прийомів.
Як створити стильний мінімалістичний образ цієї весни:
- Мікс фактур. Це робить образ більш об'ємним і надає шарму.
- Гра об'ємів. Більш стандартна формула: приталеність + оверсайз. Альтернатива: поєднання різних об'ємів і гіперболізація, якщо вона доречна.
- Деталізація. Завершеність образу забезпечать аксесуари, головний убір, сумка цікавої форми, фактурний пояс, вкраплення принтів або поодиноких кольорів.
- Геометрія та логоманія. Допускається в мінімалізмі, якщо додавати небагато елементів і виключити кислотні відтінки.
- Портретна зона. Зачіска відіграє важливу роль. Буклі або накручені весільні локони точно не впишуться у стиль. А ось природні зачіски, прилизане волосся в стилі Хадід і паризький бунтарський шарм мають місце.
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