Ненудний мінімалізм: п’ять способів створити ідеальний весняний образ (фото)

Мінімалістичний стиль одягу не означає однотипність і нудьгу

Мінімалізм – стиль одягу, який не сприймає зайвих деталей. Однак не поспішайте вважати, що в такому разі ваш образ буде нудним та монотонним. З речами з весняного гардеробу ви зможете сформувати безліч стильних мінімалістичних аутфітів.

Як створити ідеальний образ у стилі мінімалізм навесні-2023? Детальніше про це розповідає блог стилістки Марини Мартинів у Instagram.

За словами стилістки, ера мінімалізму стрімко прогресує та видозмінюється з кожним сезоном. Зараз вбрання в цьому стилі можуть бути нетривіальними й нетиповими. Щоб ваш аутфіт захотілося розглядати, Мартинів радить звернути увагу на п’ять вдалих стилістичних прийомів.

Як створити стильний мінімалістичний образ цієї весни:

Мікс фактур. Це робить образ більш об'ємним і надає шарму.

Це робить образ більш об'ємним і надає шарму. Гра об'ємів. Більш стандартна формула: приталеність + оверсайз. Альтернатива: поєднання різних об'ємів і гіперболізація, якщо вона доречна.

Більш стандартна формула: приталеність + оверсайз. Альтернатива: поєднання різних об'ємів і гіперболізація, якщо вона доречна. Деталізація. Завершеність образу забезпечать аксесуари, головний убір, сумка цікавої форми, фактурний пояс, вкраплення принтів або поодиноких кольорів.

Завершеність образу забезпечать аксесуари, головний убір, сумка цікавої форми, фактурний пояс, вкраплення принтів або поодиноких кольорів. Геометрія та логоманія. Допускається в мінімалізмі, якщо додавати небагато елементів і виключити кислотні відтінки.

Допускається в мінімалізмі, якщо додавати небагато елементів і виключити кислотні відтінки. Портретна зона. Зачіска відіграє важливу роль. Буклі або накручені весільні локони точно не впишуться у стиль. А ось природні зачіски, прилизане волосся в стилі Хадід і паризький бунтарський шарм мають місце.

Образи у стилі мінімалізм: добірка стиліста

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