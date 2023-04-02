Як стильно поєднувати кольори в образі: топ-5 комбінацій на весну й літо цього року (фото)

У моді як яскраві, так і спокійні відтінки, тож скласти приголомшливий аутфіт буде просто

Щоб ваш образ був стильним, важливо не лише подбати про актуальність речей, а й звернути увагу на поєднання відтінків. У сезоні весна-літо 2023 року в моді різні кольори, головне, навчитися їх правильно комбінувати.

Як поєднувати кольори у весняних та літніх образах? Детальніше про це розповідає блог про стиль disty_list в Instagram.

Так, стилістка пропонує звернути увагу на п’ять найтрендовіших кольорових комбінацій, які ідеально впишуться у весняні та літні аутфіти. Важливо, що є як яскраві мікси, так і варіанти більш спокійної гами.

Якщо не боїтеся виділятися в натовпі, вибирайте соковиті тони. Коли як не в теплу пору року одягати все найяскравіше. Наприклад, не втрачає популярності дует жовтого та синього. І не тільки тому, що це кольори українського прапора: цю відтінкову комбінацію "зацінили" на світових подіумах. Не менш свіжі й актуальні поєднання жовтого з фіолетовим або зеленого з рожевим.

Для витончених образів підійде червоно-бежева палітра. А ось навіть в офіс можете одягати лук у сіро-білих тонах.

Топ-5 трендових колірних поєднань на весну та літо

Жовтий + блакитний

Жовтий + фіолетовий

Зелений+рожевий

Червоний + бежевий

Сірий + білий

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти опинилися на піку тенденцій у сезоні весна-літо 2023 року. Повірте, це не тільки квіткові та анімалістичні забарвлення.