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Як стильно поєднувати кольори в образі: топ-5 комбінацій на весну й літо цього року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Колірне рішення образу відіграє важливу роль Новина оновлена 02 квітня 2023, 19:43
Колірне рішення образу відіграє важливу роль. Фото Freepik

У моді як яскраві, так і спокійні відтінки, тож скласти приголомшливий аутфіт буде просто

Щоб ваш образ був стильним, важливо не лише подбати про актуальність речей, а й звернути увагу на поєднання відтінків. У сезоні весна-літо 2023 року в моді різні кольори, головне, навчитися їх правильно комбінувати.

Як поєднувати кольори у весняних та літніх образах? Детальніше про це розповідає блог про стиль disty_list в Instagram.

Так, стилістка пропонує звернути увагу на п’ять найтрендовіших кольорових комбінацій, які ідеально впишуться у весняні та літні аутфіти. Важливо, що є як яскраві мікси, так і варіанти більш спокійної гами.

Якщо не боїтеся виділятися в натовпі, вибирайте соковиті тони. Коли як не в теплу пору року одягати все найяскравіше. Наприклад, не втрачає популярності дует жовтого та синього. І не тільки тому, що це кольори українського прапора: цю відтінкову комбінацію "зацінили" на світових подіумах. Не менш свіжі й актуальні поєднання жовтого з фіолетовим або зеленого з рожевим.

Для витончених образів підійде червоно-бежева палітра. А ось навіть в офіс можете одягати лук у сіро-білих тонах.

Топ-5 трендових колірних поєднань на весну та літо

Жовтий + блакитний

Жовто-блакитний образ

Жовтий + фіолетовий

Жовто-фіолетовий образ

Зелений+рожевий

Зелено-рожевий образ

Червоний + бежевий

Червоно-бежевий образ

Сірий + білий

Сіро-білий образ

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти опинилися на піку тенденцій у сезоні весна-літо 2023 року. Повірте, це не тільки квіткові та анімалістичні забарвлення.

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#Мода #Стиль