Балетки, лофери і туфлі з 2000-х: сім гарячих тенденцій взуття, без якого не обійтися цієї весни (фото)

Весняна погода дозволяє створювати стильні аутфіти з останніми взуттєвими новинками

Цього року в моду повернулося багато трендів, у тому числі взуттєвих. Наприклад, знову актуальні всілякі балетки. Але є ще багато стильних варіантів взуття на весну-2023, включаючи кросівки та лофери.

Яке взуття у тренді цього сезону? Детальніше про це розповідає стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Instagram.

За словами стилістки, варто звернути увагу на сім гарячих тенденцій щодо взуття у сезоні весна-2023. Як зазначалося, повернули популярність балетки, особливо трендові варіанти – у блискучому виконанні. Крім того, також актуальне взуття з 2000-х, можливо, стильну пару ви знайдете десь у глибині своєї шафи. Більше того, навіть кросівки, які опинилися у трендах цієї весни, виконані у ретроестетиці.

Якщо хочеться, щоб взуття слугувало акцентом в образі, то придивіться до прозорих моделей і туфлів, босоніжок або мюлі, прикрашених стразами. Універсальний варіант взуття на весну – лофери, зараз актуальні з масивною підошвою та квадратним носком.

Тренди взуття навесні-2023

Балетки

Мері Джейн

Квадратний носок

Прозорість та стрази

Нульові

Масивні лофери

Ретрокросівки

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні кольори цього сезону. Стилісти назвали найтоповіші відтінки взуття.