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Балетки, лофери і туфлі з 2000-х: сім гарячих тенденцій взуття, без якого не обійтися цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина образу Новина оновлена 02 квітня 2023, 22:46
Взуття – важлива частина образу. Фото Freepik

Весняна погода дозволяє створювати стильні аутфіти з останніми взуттєвими новинками

Цього року в моду повернулося багато трендів, у тому числі взуттєвих. Наприклад, знову актуальні всілякі балетки. Але є ще багато стильних варіантів взуття на весну-2023, включаючи кросівки та лофери.

Яке взуття у тренді цього сезону? Детальніше про це розповідає стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Instagram.

За словами стилістки, варто звернути увагу на сім гарячих тенденцій щодо взуття у сезоні весна-2023. Як зазначалося, повернули популярність балетки, особливо трендові варіанти – у блискучому виконанні. Крім того, також актуальне взуття з 2000-х, можливо, стильну пару ви знайдете десь у глибині своєї шафи. Більше того, навіть кросівки, які опинилися у трендах цієї весни, виконані у ретроестетиці.

Якщо хочеться, щоб взуття слугувало акцентом в образі, то придивіться до прозорих моделей і туфлів, босоніжок або мюлі, прикрашених стразами. Універсальний варіант взуття на весну – лофери, зараз актуальні з масивною підошвою та квадратним носком.

Тренди взуття навесні-2023

Балетки

Балетки

Мері Джейн

Мері Джейн

Квадратний носок

Взуття з квадратним носком

Прозорість та стрази

Прозоре взуття зі стразами

Нульові

Взуття з 2000-х

Масивні лофери

Лофери

Ретрокросівки

Кросівки ретро

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні кольори цього сезону. Стилісти назвали найтоповіші відтінки взуття.

Теги:
#Взуття #Тренди