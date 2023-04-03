Топ-5 речей, які додають віку: це давно вийшло з моди (відео)

Стилістка виділила одяг та взуття, яких краще позбутися

Сучасна мода пропонує безліч трендів на різний смак. Тим не менш, все ще багато хто продовжує носити застарілі та неактуальні речі. Один елемент одягу з минулого додасть вам десяток років, а несмачне взуття безповоротно зруйнує образ.

Який одяг і взуття варто викинути з гардеробу, бо вони старять? Детальніше про п’ять неактуальних речей розповідає блог стилістки @shebelska в Instagram.

Важливо не плутати застарілий крій із вінтажем. Зазвичай неактуальні речі видає принт, наприклад, горошок та квітковий у застарілому виконанні. Надмірна велика кількість бантів і різних прикрас теж знизить градус стилю в образі. Це правило стосується аксесуарів: якщо на сумці багато елементів, включаючи ремені, ланцюги і стрази, то це явно перебір.

Щодо взуття, то головний антитренд – перфорація. Такий елемент миттєво здешевить не тільки кросівки, а весь аутфіт. Ви точно знайдете більш сучасні моделі взуття, які не поступаються зручністю.

Топ-5 речей, які давно вийшли з моди і зістарять вас:

Взуття із перфорацією.

Кросівки застарілого дизайну.

Сумки з великою кількістю дивних аксесуарів.

Сукні застарілого дизайну (з квіточками, горошком та подібним).

Блузи з недолугим забарвленням (неактуальний квітковий і горох).

Перераховані вище речі варто прибрати зі свого гардеробу. Натомість додайте туди десять трендових варіантів, про які раніше розповідав "Телеграф". Базовий одяг допоможе створити вам стильний аутфіт будь-якої погоди цієї весни.