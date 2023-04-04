Рус

Від світло-жовтого до яскраво-зеленого: топ-10 трендових кольорів, ідеальних для манікюру цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 04 квітня 2023, 12:56
Манікюр – важлива частина образу. Фото Freepik

Колір ваших нігтів навіть може покращити настрій

За допомогою манікюру дівчата виявляють індивідуальність та вносять різноманітність у весняні образи. Тренди нейл-арту цього сезону не обмежують у виборі, а широка палітра лаків для нігтів приємно вражає. Тим не менш, є низка найбільш доречних тонів для весняного манікюру.

Варто звернути увагу на десять ідей для манікюру цієї весни. Докладніше про колірні нейл-тенденції у квітні 2023 року пише Who what wear.

Так, наймодніші кольори манікюру на весну-2023 порадують будь-яку модницю. Тим, хто любить спокійніший дизайн, сподобаються всілякі відтінки бежевого: від нюдового до сіро-бежевого. Все ще залишаються актуальними й ніжно-рожеві лаки для нігтів.

Якщо ж хочеться зробити яскравий манікюр у квітні, то придивіться до жовтих тонів, а також яскраво-зеленого кольору чи електрика. Червоний манікюр – вічна класика, тому теж опинився у списку тенденцій. Головне, підберіть колір нігтів під свій настрій, щоб манікюр радував вас цієї весни!

Трендові кольори для манікюру цієї весни

Відтінки бежевого

Нюдовий манікюр
Блискучий манікюр
Бежевий манікюр
Сіро-бежевий манікюр

Відтінки зеленого

Зелений манікюр

Відтінки жовтого

Світло-жовтий манікюр
Жовтий манікюр

Відтінки рожевого

Рожевий манікюр

Відтінки синього

Синій манікюр

Відтінки червоного

Червоний манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди знову увійшли неонові нігті. Варто звернути увагу на п’ять трендових відтінків. Крім того, на піку тенденцій виявився оксамитовий манікюр: розкішний дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини.

Теги:
#Манікюр #Кольору