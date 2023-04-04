Від світло-жовтого до яскраво-зеленого: топ-10 трендових кольорів, ідеальних для манікюру цієї весни (фото)

Колір ваших нігтів навіть може покращити настрій

За допомогою манікюру дівчата виявляють індивідуальність та вносять різноманітність у весняні образи. Тренди нейл-арту цього сезону не обмежують у виборі, а широка палітра лаків для нігтів приємно вражає. Тим не менш, є низка найбільш доречних тонів для весняного манікюру.

Варто звернути увагу на десять ідей для манікюру цієї весни. Докладніше про колірні нейл-тенденції у квітні 2023 року пише Who what wear.

Так, наймодніші кольори манікюру на весну-2023 порадують будь-яку модницю. Тим, хто любить спокійніший дизайн, сподобаються всілякі відтінки бежевого: від нюдового до сіро-бежевого. Все ще залишаються актуальними й ніжно-рожеві лаки для нігтів.

Якщо ж хочеться зробити яскравий манікюр у квітні, то придивіться до жовтих тонів, а також яскраво-зеленого кольору чи електрика. Червоний манікюр – вічна класика, тому теж опинився у списку тенденцій. Головне, підберіть колір нігтів під свій настрій, щоб манікюр радував вас цієї весни!

Трендові кольори для манікюру цієї весни

Відтінки бежевого

Відтінки зеленого

Відтінки жовтого

Відтінки рожевого

Відтінки синього

Відтінки червоного

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди знову увійшли неонові нігті. Варто звернути увагу на п’ять трендових відтінків. Крім того, на піку тенденцій виявився оксамитовий манікюр: розкішний дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини.