Як підібрати ідеальну зачіску за формою обличчя: стиліст назвала основні критерії (фото)
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Красива стрижка та зачіска надає впевненості та робить вас привабливішими.
У вас можуть бути 100 разів натуральне, "ні разу не фарбоване" волосся довжиною до п’ят, проте без стильної і правильно підібраної стрижки, вони можуть перетворити вас на даму передпенсійного віку. Однак це все можна виправити.
Як зазначає стиліст Олена, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком purpur.stylist, навіть довге волосся повинне мати форму, об’єм та оформленість. І мало того, не завжди довге волосся – це стильно.
"Немає нічого страшного в тому, щоб їх (волосся — ред.) зрізати. Світ не перестане крутитися, а ви не перестанете бути жінкою. Швидше навпаки – рівень сексуальності, жіночності та елегантності досягне тих висот, про які ви не мріяли. Ці сантиметри у вигляді січених, тоненьких і пересушених кінчиків грають з вами злий жарт! Довжина є, але її немає. Залишається тільки занедбаний і тьмяний вигляд" — зазначила стиліст і розповіла, як же "знайти" свою зачіску.
На що звертати увагу при доборі зачіски
- Ширина вашого чола. Якщо чоло високе, широке, і більше інших частин обличчя, то вам не завадить легкий чубчик.
- Співвідношення довжини та ширини обличчя. Якщо воно кругле, з активними щічками, то тут краще подовжені зачіски від середини шиї. Для овальної та витягнутої форми – навпаки, зачіски у зоні підборіддя.
- До речі, про підборіддя : якщо воно широке і масивне, тоді ніяких рівних зрізів або акцентів. Вибираємо стрижку типу каскаду.
- Якщо у вас коротка шия, то не потрібно вкорочувати її ще більше і різати навпіл зачіски. Опускаємо довжину волосся до ключиць, або вже вибираємо коротші варіанти типу піксі.
Також стиліст зазначає, що стрижка має бути багатошаровою. Зачіска повинна мати об’єм і рухатися, а не лежати прилизаним млинцем. У 2023 році найтрендовіша стрижка і укладка — це каскад у стилі 90-х і бігуді, коли величезний об’єм і волосся падають на плечі шарами.
Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.