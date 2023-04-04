Рус

Як підібрати ідеальну зачіску за формою обличчя: стиліст назвала основні критерії (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На що звертати увагу при підборі зачіски Новина оновлена 04 квітня 2023, 19:26
На що звертати увагу при підборі зачіски. Фото pexels.com

Красива стрижка та зачіска надає впевненості та робить вас привабливішими.

У вас можуть бути 100 разів натуральне, "ні разу не фарбоване" волосся довжиною до п’ят, проте без стильної і правильно підібраної стрижки, вони можуть перетворити вас на даму передпенсійного віку. Однак це все можна виправити.

Як зазначає стиліст Олена, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком purpur.stylist, навіть довге волосся повинне мати форму, об’єм та оформленість. І мало того, не завжди довге волосся – це стильно.

"Немає нічого страшного в тому, щоб їх (волосся — ред.) зрізати. Світ не перестане крутитися, а ви не перестанете бути жінкою. Швидше навпаки – рівень сексуальності, жіночності та елегантності досягне тих висот, про які ви не мріяли. Ці сантиметри у вигляді січених, тоненьких і пересушених кінчиків грають з вами злий жарт! Довжина є, але її немає. Залишається тільки занедбаний і тьмяний вигляд" — зазначила стиліст і розповіла, як же "знайти" свою зачіску.

На що звертати увагу при доборі зачіски

  • Ширина вашого чола. Якщо чоло високе, широке, і більше інших частин обличчя, то вам не завадить легкий чубчик.
  • Співвідношення довжини та ширини обличчя. Якщо воно кругле, з активними щічками, то тут краще подовжені зачіски від середини шиї. Для овальної та витягнутої форми – навпаки, зачіски у зоні підборіддя.
  • До речі, про підборіддя : якщо воно широке і масивне, тоді ніяких рівних зрізів або акцентів. Вибираємо стрижку типу каскаду.
  • Якщо у вас коротка шия, то не потрібно вкорочувати її ще більше і різати навпіл зачіски. Опускаємо довжину волосся до ключиць, або вже вибираємо коротші варіанти типу піксі.

Також стиліст зазначає, що стрижка має бути багатошаровою. Зачіска повинна мати об’єм і рухатися, а не лежати прилизаним млинцем. У 2023 році найтрендовіша стрижка і укладка — це каскад у стилі 90-х і бігуді, коли величезний об’єм і волосся падають на плечі шарами.

Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023
Мода зачіски 2023

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Зачіска #Стрижка