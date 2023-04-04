Як обрати ідеальну сумку на весну: стильні поради, як не загубитись серед аксесуарів (фото)

Корисні поради, які знадобляться вам під час шопінгу

Останні роки дизайнери пропонують настільки велике різноманіття стильних та красивих сумок, що обираючи собі цей аксесуар дуже просто розгубитись. Щоб такого не сталось — розповідаємо, як же обрати ідеальну сумку на весну.

"Правилами" шопінгу поділилась стиліст maryna.penzykova в своєму модному блозі в Інстаграм. Модний експерт зазначає, що завдяки цим порадам, кожна модниця купить саме те, що потрібно та актуально.

Як обрати ідеальну сумочку

Беріть "чітку" сумку, яка тримає форму. Це вже дає вам впевненість, що вона буде актуальною.

Також розмір сумки повинен гармоніювати з вашою статурою. Якщо ваш зріст 147 см та ви ніжна та маленька — обирайте середню сумку чи маленьку. З великою ви будете виглядати менш гармонійною. Якщо ж ви висока пані та ваш розмір XL, то беріть сумку середнього розміру чи великого, але чіткої форми!

І третє — обирайте сумку з мінімумом деталей. Ніяких вишивок, додаткових ланцюгів і т.д. Чим менше деталей, тим вона більш універсальна. Краще оберіть яскравий колір.

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