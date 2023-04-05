Як вибрати ідеальну зачіску за типом волосся: поради для дівчат з прямими, кучерявими та хвилястими локонами (фото)

Ці поради допоможуть вам вибрати зачіску, яка ідеально вам підійде

Правильний вибір зачіски може значно покращити зовнішній вигляд волосся. При виборі зачіски важливо враховувати не лише форму обличчя, а й індивідуальні особливості волосся. Наприклад, їх структуру.

Про це розповіла майстер-перукар Алла Булічова у своєму модному блозі в Інстаграм. Також модний експерт підготувала кілька корисних порад щодо підбору зачіски та стрижки для прямого, хвилястого, кучерявого і тонкого волосся.

Як підібрати стрижку за типом волосся

Пряме волосся

Якщо у вас пряме волосся, вам може підійти більш "прямолінійний" стиль зачіски. Рівне каре – гарний варіант. Якщо ви хочете зробити зачіску динамічнішою, можете спробувати додати легкі хвилі за допомогою засобів для укладання волосся.

Хвилясте волосся

Хвилясте волосся зазвичай має більше об’єму та текстури, тому вам може підійти зачіска з великим об’ємом та динамікою. Об’ємні коси, хвилі, закручені коси і т.д.

Кучеряве волосся

Головне вибирати такі зачіски та стрижки, які не зашкодять об’ємним пасмам, які можуть "перетискати" волосся.

Тонке волосся

Якщо у вас тонке волосся, ви повинні уникати зачісок з надмірним обсягом, оскільки це може зробити волосся ще тоншими. Натомість краще спробувати більш прямолінійні зачіски, наприклад каре або гладку зачіску з рівномірним розташуванням волосся.

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.