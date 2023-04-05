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Як вибрати ідеальну зачіску за типом волосся: поради для дівчат з прямими, кучерявими та хвилястими локонами (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як підібрати стрижку за типом волосся — поради
Як підібрати стрижку за типом волосся — поради. Фото pexels.com

Ці поради допоможуть вам вибрати зачіску, яка ідеально вам підійде

Правильний вибір зачіски може значно покращити зовнішній вигляд волосся. При виборі зачіски важливо враховувати не лише форму обличчя, а й індивідуальні особливості волосся. Наприклад, їх структуру.

Про це розповіла майстер-перукар Алла Булічова у своєму модному блозі в Інстаграм. Також модний експерт підготувала кілька корисних порад щодо підбору зачіски та стрижки для прямого, хвилястого, кучерявого і тонкого волосся.

Як підібрати стрижку за типом волосся

  • Пряме волосся

Якщо у вас пряме волосся, вам може підійти більш "прямолінійний" стиль зачіски. Рівне каре – гарний варіант. Якщо ви хочете зробити зачіску динамічнішою, можете спробувати додати легкі хвилі за допомогою засобів для укладання волосся.

Як підібрати стрижку за типом волосся — пряме волосся
Як підібрати стрижку за типом волосся — пряме волосся
  • Хвилясте волосся

Хвилясте волосся зазвичай має більше об’єму та текстури, тому вам може підійти зачіска з великим об’ємом та динамікою. Об’ємні коси, хвилі, закручені коси і т.д.

Як підібрати стрижку за типом волосся — хвилясте волосся
Як підібрати стрижку за типом волосся — хвилясте волосся
  • Кучеряве волосся

Головне вибирати такі зачіски та стрижки, які не зашкодять об’ємним пасмам, які можуть "перетискати" волосся.

Як підібрати стрижку за типом волосся — кучеряве волосся
Як підібрати стрижку за типом волосся — кучеряве волосся
  • Тонке волосся

Якщо у вас тонке волосся, ви повинні уникати зачісок з надмірним обсягом, оскільки це може зробити волосся ще тоншими. Натомість краще спробувати більш прямолінійні зачіски, наприклад каре або гладку зачіску з рівномірним розташуванням волосся.

Як підібрати стрижку за типом волосся — тонке волосся
Як підібрати стрижку за типом волосся — тонке волосся

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.

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#Мода #Зачіски #Жіноча мода