Найгарячіші джинсові тренди 2023: добірка актуальних штанів з деніму на весну (фото)

Однакові джинси все життя – це дуже сумно, тому бажано мати різноманітність.

Перш ніж отруюватися на шопінг, не буде зайвим поглянути на актуальні джинси сезону. Зараз як ніколи джинсовий світ прекрасний своєю різноманітністю. Можна вибирати обсяг і посадку за своїм смаком та типом фігури.

Найголовніше у виборі нових джинсів – не відмовлятися від експериментів, пише стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм. Саме в процесі примірки найсміливіших трендів є шанс знайти свою ідеальну посадку.

Також модний експерт зазначила, що всі ці тренди мають кілька загальних характеристик – низька талія та максимальна довжина. Якщо говорити про колір, то крім класичних відтінків синього зараз багато сірого в денімі. Найчастіше зустрічаються ремені як аксесуар.

Які джинси в моді навесні 2023

Цього сезону з новенького та гарячого маємо широкі джинси палаццо . Умовляти вас носити або просто приміряти не буду. Ця естетика не для всіх, а кому таке до смаку – вже давно їх купили та носять.

. Умовляти вас носити або просто приміряти не буду. Ця естетика не для всіх, а кому таке до смаку – вже давно їх купили та носять. Джинси карго – також гарячий тренд. Можуть бути різними за обсягом та кількістю кишень.

– також гарячий тренд. Можуть бути різними за обсягом та кількістю кишень. Деконструкція — незвичайні шви, перекручені застібки та поєднання кольорів — зараз всі ці елементи актуальні.

— незвичайні шви, перекручені застібки та поєднання кольорів — зараз всі ці елементи актуальні. Оновлені скіні – з великою кількістю швів по всій довжині.

– з великою кількістю швів по всій довжині. Також, попри тренди, джинси прямого крою були і будуть відмінним рішенням на кожен день. Такі потрібно мати в гардеробі як базу.

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