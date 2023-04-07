База взуттєвого гардероба: як стильно носити балетки в 2023 році (фото)

Балетки – практичне і, в деяких випадках, незамінне взуття

Балетки – це чудовий мінімалістичний тренд взуття, без якого навесні 2023 року не обійтися. Сказати, що це їхнє гучне повернення не буде правильно, адже для багатьох модниць вони давно стали базою взуттєвого гардероба.

Стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм зазначає, що перш за все, балетки — це дуже зручне взуття, яке легко замінює кросівки, так де вони недоречні. Таких ситуацій не так вже й багато, враховуючи розмаїтість других, Однак, наприклад, балетки чудово "працюють" в офісах з дрес-кодом як заміна підборів.

Модний експерт зазначила, що в сезоні весна 2023 найгарячішим трендом стали туфлі Мері Джейн з ремінцями біля кісточок. Витончені та водночас наївні, вони нагадують туфельки з дитинства. У найкращих традиціях сучасного стайлінгу – носити їх можна з чим завгодно.

Також не варто скидати з рахунків класичні двоколірні балетки Chanel. Зазначимо, що вони зорово зменшують довжину стопи.

У своїй публікації в модному блозі стиліст крім лікнепу поділилася добіркою прикладів актуального стайлінгу балеток у повсякденному житті. Дивіться та надихайтеся!

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні кольори цього сезону. Стилісти назвали найтоповіші відтінки взуття.