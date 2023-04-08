Не одними косухами і бомберами: як ненудно носити модну джинсівку, ідеї для оригінальних луків (фото)

Стильне рішення для прогулянок на свіжому повітрі, шопінгу та інших повсякденних справ

Вітчизняні стилісти останнім часом фіксують певні спостереження, які стосуються модних стереотипів та міфів, що побутують серед людей. Одним із неочевидних, утім дуже розповсюджених переконань, є наступне: джинсівка — це нудний та "простуватий" варіант верхнього одягу. Але це точно не так, адже з джинсівкою можна створювати стильні образи тотал денім і не тільки.

Сумно дивитися на те, як люди масово вбираються в косухи та модні бомбери, зазначає стиліст Матвій Калугін, але забувають про такий універсальний, функціональний та недорогий елемент.

Не варто забувати, що джинсівка — це лише різновид верхнього одягу, який може приймати міріади різних форм. Вкорочені або оверсайз до середини стегна, кольорові або темні, з рваностями, написами, принтом, деконструйованими елементами. Так, можливо, це не найбільш вражаючий елемент верхнього одягу, але точно один із найбільш довговічних та "вірних" вам.

Базові моделі також можна обіграти незвичним чином. Стиліст рекомендує міксувати фактури: денім чудово римується зі шкіряними виробами, об‘ємним мохером чи вовною, замшею, повітряними шифоном та сатином. Або ж створіть трендовий тотал денім лук, міксуючи різні відтінки та силуети всередині нього. Під об‘ємну джинсівку можна вмістити все, вона вже стала базою на весну-літо. Для прогулянок біля дому, продовольчого шопінгу та інших повсякденних справ це один з найкращих варіантів.

На фото нижче представлені сучасні і цікаві образи для натхнення з такою курткою.

Фото: Getty Images

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