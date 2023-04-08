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Великодній манікюр як ніколи актуальний: 10 трендових ідей, якими можна надихнутися (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дизайн цього великоднього манікюру нагадує великодні яйця Новина оновлена 08 квітня 2023, 13:13
Дизайн цього великоднього манікюру нагадує великодні яйця. Фото instagram.com/bella_andbear

Красиві варіанти нейл-арту для довгих і коротких нігтів

Напередодні світлого церковного свята Великодня українки намагаються не лише встигнути закупити всі необхідні продукти для святкового столу, а й причепуритися, щоб мати якнайкращий вигляд в колі близьких.

Великодні свята — це ще одна нагода зробити тематичний манікюр. Він може поєднувати в собі пастельні тони, весняні квіти, а також зображення кроликів та курчат, пише Gordonua.

Пропонуємо своїм читачкам добірку найяскравіших ідей великоднього манікюру для довгих і коротких нігтів, щоб надихнутись актуальною тематикою напередодні чергового походу до нейл-майстра.

Манікюр "Великодній заєць"

Манікюр Великодній заєць

Манікюр "Великодні яйця"

Манікюр Великодні яйця

Лавандовий манікюр

Лавандовий манікюр

Мікс ідей для тематичних нігтів

манікюр з квіточками

Великодня яєчня

Пасхальна яєчня манікюр

Яскравий великодній дизайн для довгих нігтів

великодній манікюр для довгих нігтів

Манікюр-конструктор для коротких нігтів

Манікюр із зайцем

Пастельний мікс

Манікюр із зайцем

Манікюр у пастельних тонах для довгих нігтів

Манікюр у пастельних тонах

Квітуча сакура

манікюр Цвітуча сакура

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Також ми писали, який ніжний манікюр у моді цього року. Оскільки складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів, актуальним зараз вважається дизайн "Молочний коктейль".

Теги:
#Мода #Манікюр #Великдень