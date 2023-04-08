Великодній манікюр як ніколи актуальний: 10 трендових ідей, якими можна надихнутися (фото)
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Красиві варіанти нейл-арту для довгих і коротких нігтів
Напередодні світлого церковного свята Великодня українки намагаються не лише встигнути закупити всі необхідні продукти для святкового столу, а й причепуритися, щоб мати якнайкращий вигляд в колі близьких.
Великодні свята — це ще одна нагода зробити тематичний манікюр. Він може поєднувати в собі пастельні тони, весняні квіти, а також зображення кроликів та курчат, пише Gordonua.
Пропонуємо своїм читачкам добірку найяскравіших ідей великоднього манікюру для довгих і коротких нігтів, щоб надихнутись актуальною тематикою напередодні чергового походу до нейл-майстра.
Манікюр "Великодній заєць"
Манікюр "Великодні яйця"
Лавандовий манікюр
Мікс ідей для тематичних нігтів
Великодня яєчня
Яскравий великодній дизайн для довгих нігтів
Манікюр-конструктор для коротких нігтів
Пастельний мікс
Манікюр у пастельних тонах для довгих нігтів
Квітуча сакура
Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.
Також ми писали, який ніжний манікюр у моді цього року. Оскільки складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів, актуальним зараз вважається дизайн "Молочний коктейль".