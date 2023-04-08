Великодній манікюр як ніколи актуальний: 10 трендових ідей, якими можна надихнутися (фото)

Красиві варіанти нейл-арту для довгих і коротких нігтів

Напередодні світлого церковного свята Великодня українки намагаються не лише встигнути закупити всі необхідні продукти для святкового столу, а й причепуритися, щоб мати якнайкращий вигляд в колі близьких.

Великодні свята — це ще одна нагода зробити тематичний манікюр. Він може поєднувати в собі пастельні тони, весняні квіти, а також зображення кроликів та курчат, пише Gordonua.

Пропонуємо своїм читачкам добірку найяскравіших ідей великоднього манікюру для довгих і коротких нігтів, щоб надихнутись актуальною тематикою напередодні чергового походу до нейл-майстра.

Манікюр "Великодній заєць"

Манікюр "Великодні яйця"

Лавандовий манікюр

Мікс ідей для тематичних нігтів

Великодня яєчня

Яскравий великодній дизайн для довгих нігтів

Манікюр-конструктор для коротких нігтів

Пастельний мікс

Манікюр у пастельних тонах для довгих нігтів

Квітуча сакура

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Також ми писали, який ніжний манікюр у моді цього року. Оскільки складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів, актуальним зараз вважається дизайн "Молочний коктейль".