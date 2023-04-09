Андре Тан виділив 6 головних трендів взуття на весну-літо: підкреслять ніжки кожної (фото)

Зверніть увагу на зав'язки, платформу і гострий носок

Український дизайнер Андре Тан продовжує ділитись з нами порадами, що стосуються сфери моди і стилю. Нещодавно експерт допоміг своїм шанувальницям з готовими формулами весняних образів, а тепер назвав головні тренди жіночого взуття на весну-літо 2023 року.

Цей період обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Андре Тан розповів про шість трендів актуальної пари цієї весни та літа.

1. Зав'язки, шнурівка та ремені

Більше деталей! Зверніть увагу на взуття з незвичними зав'язками, шнурівкою та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим та цікавими.

2. Чоботи та ботфорти

Комбінувати шкіряні пальта та тренчі, а також легкі сукні та шорти в цьому сезоні чудово буде з чоботами у стилі нульових та ботфортами на плоскій підошві або підборах. Таке взуття стане чудовим вибором для тих, хто хоче додати яскравих акцентів у свій образ.

3. Платформа

Взуття на платформі не втрачає популярності та залишається актуальним у весняно-літньому сезоні 2023. Платформа буде модною як у спортивних варіантах, так і у вечірніх. Тож знаходьте свій варіант, і сміливо носіть!

4. Гострий носок

Взуття з гострим носком завжди має чудовий вигляд, візуально витягує ноги та робить їх елегантними — словом, справжній маст-хев. Від казаків до слінгбеків — варіанти з загостреним носком є для кожної події.

5. Мюлі

Коли весняні дні стануть зовсім теплими, замініть сапоги на мюлі. Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві. Для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильному каблуці.

6. Лофери

Лофери особливо зручні, їх просто надягати, не потрібно витрачати час на шнурки або застібки. Комфорт і шик в одному флаконі. Андре Тан рекомендує їх для щоденного носіння.

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