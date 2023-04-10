Skinny jeans знову в моді: яким типам фігури підходять і які моделі вузьких джинсів актуальні у 2023-му (фото)
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Вибирайте джинси, в яких штанини не обтягують ікри
Хочемо ми цього чи ні, але схоже, що тренд на вузькі джинси знову повертається. Скіні важкі в стилізації, адже у випадку більшості типів фігур вони створюють неправильні пропорції і спотворюють силует. Та чи можливо носити вузькі джинси стильно та без руйнування пропорцій? Розбираймося з експертами разом.
Найліпше скіні підійдуть власницям фігури прямокутник або перевернутий трикутник, зазначають у блозі про моду "Школа стилю". В той самий час дівчатам з активними бедрами не рекомендується носити вузькі джинси, адже вони акцентуватимуть на бедрах (звісно, якщо не така ваша мета).
Пропонуємо добірку образів від Лізи Інг Марінеллі, юристки з Лондона, яка знає як правильно стилізувати вузькі джинси в повсякденних образах.
Як носити вузькі джинси у 2023 році
- Цупкий матеріал
На відміну від м’якого, цупкий денім не підкреслює кожну нерівність фігури і в цьому плані виконує певну коригуючу функцію.
- Вільні штанини
Вибирайте джинси, в яких штанини є трохи вільними і не обтягують ікри, як це роблять легінси.
- Баланс пропорцій
Для створення правильного силуету варто дотримуватися правила "об’ємний верх — необ‘ємний низ".
- Гострий носок
Гострий носок допомагає візуально додати кілька сантиметрів в зрості і тим самим трішки компенсувати об‘єм в бедрах, який додають скіні. Сюди ж ми підносимо довжину 7/8, підбори та взуття в тон поясного виробу, адже вони виконують ту ж функцію, що і гострий носок.
- Заправлення джинсів в чоботи
Цей прийом переносить погляд з бедер на взуття і тим самим виконує коригуючу функцію.
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