Манікюр, який має дорогий і смачний вигляд: найкращі варіанти шоколадного нейл-арту цієї весни (фото)

Подивіться, які дизайни можна зробити із шоколадним кольором

Усім дівчатам хочеться зараз мати сонячний настрій. У цьому випадку багато кого рятує гарний манікюр. Трендовим відтінком цієї весни є синьо-жовтий, як в українському прапорі. Також набирає актуальності шоколадний нейл-арт.

Ті, хто стежить за модними тенденціями, вибирають шоколадний відтінок, що не набридає, має дорогий вид на нігтях кожної представниці прекрасної статі. Такий смачний тон здатний візуально зігріти ваші нігті у прохолодну, дощову весняну погоду та розтопити серце. Головне — вибрати на смак відтінок та дизайн.

Шоколадний манікюр органічно поєднується з будь-яким елементом одягу, тому він дуже практичний для модниць. Відтінок можна міксувати з багатьма холодними та теплими тонами. Наприклад, рожевим, білим, помаранчевим, бордо, жовтим, бежевим, світло-зеленим, кораловим, синім, золотим.

"Телеграф" пропонує надихнутися різними дизайнами шоколадного нейл-арту. Нижче на фото представлені варіанти оформлення "смачного" манікюру, які сподобаються всім без винятку.

Ідеї шоколадного манікюру: топ-10 найкращих дизайнів

Раніше "Телеграф" писав, що актуальним зараз є великодній манікюр – гарні варіанти нейл-арту для довгих та коротких нігтів.