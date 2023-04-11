З чим носити краватку: ідеї образів з найактуальнішим аксесуаром 2023 року (фото)

Серед модельєрів стрімко зросла актуальність до аксесуара, характерного для ділового гардероба

Як ніколи став популярним у цьому році офісний стиль. На подіумах і streetstyle від Нью-Йорка до Парижа — ми його бачили всюди. Тож неможливо було не помітити, що стрімко зросла актуальність ще одного аксесуару, характерного для ділового гардероба, — краватки.

Його можна було побачити на знаменитостях та в колекціях світових брендів, серед яких Valentino, Christian Dior і Dolce&Gabbana, пише ELLE Ukraine. "Телеграф" пропонує нашим читачкам розглянути, як носити краватку у 2023 році.

Знакова деталь на останньому показі — "зім’ята" краватка. Вона додає образу розслабленості, якого іноді не вистачає в діловому стилі. Носити її краще у комбінації "білий верх — чорний низ", так і з повсякденним вбранням, наприклад, зі світлими джинсами.

Для створення більш жіночного ділового образу можна поєднати краватку зі шкіряною спідницею з флористичними візерунками. Варто зазначити, що квіти — ще один актуальний тренд сезону. Також трендовою є і така річ, як рукавиці — про них дизайнери не забувають з настанням весни.

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