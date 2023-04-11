Глибокі відтінки та анімалістичні принти: найактуальніші дизайни манікюру на весну-літо 2023 (фото)
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Весна – це не лише ніжні квіткові манікюри.
Тенденції нейл-арту завжди змінюються, особливо в залежності від сезону, але саме це робить їх такими цікавими. Як правило, для весни у пріоритеті світлі пастельні та квіткові тони, проте у 2023 році ми бачимо сміливіші та яскравіші візерунки та кольори.
На щастя, завдяки безлічі трендів весняного нейл-арту, кожна дівчина вибере собі те, що їй сподобається. А ми розповімо, що зараз на піку актуальності, щоб ви не помилилися зі своїм вибором.
Трендові кольори манікюру 2023:
- Viva Magenta — головний колір року, звичайно, головний і в манікюрі.
- Рожеві відтінки — як відлуння тренду на стиль барбі.
- Синій та глибокий смарагдовий.
- З ніжних відтінків у моді — фісташковий, блідо-жовтий, м’ятний, ніжно-блакитний, фіолетовий, молочно-білий.
Трендові принти у 2023 році:
- Попри те, що рік тигра вже минув — принт Тигри все також актуальний.
- З анімалістичних новинок – черепаховий принт.
- Серця — тренд минулого літа, але залишиться з нами і у 2023 році.
Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.