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Глибокі відтінки та анімалістичні принти: найактуальніші дизайни манікюру на весну-літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Манікюр 2023 — ідеї дизайну нігтів Новина оновлена 11 квітня 2023, 18:27
Манікюр 2023 — ідеї дизайну нігтів. Фото pexels.com

Весна – це не лише ніжні квіткові манікюри.

Тенденції нейл-арту завжди змінюються, особливо в залежності від сезону, але саме це робить їх такими цікавими. Як правило, для весни у пріоритеті світлі пастельні та квіткові тони, проте у 2023 році ми бачимо сміливіші та яскравіші візерунки та кольори.

На щастя, завдяки безлічі трендів весняного нейл-арту, кожна дівчина вибере собі те, що їй сподобається. А ми розповімо, що зараз на піку актуальності, щоб ви не помилилися зі своїм вибором.

Трендові кольори манікюру 2023:

  • Viva Magenta — головний колір року, звичайно, головний і в манікюрі.
Трендові кольори манікюру 2023 — Viva Magenta
Трендові кольори манікюру 2023 — Viva Magenta
Трендові кольори манікюру 2023 — Viva Magenta
  • Рожеві відтінки — як відлуння тренду на стиль барбі.
Трендові кольори манікюру 2023 — рожевий
Трендові кольори манікюру 2023 — рожевий
Трендові кольори манікюру 2023 — рожевий
  • Синій та глибокий смарагдовий.
Трендові кольори манікюру 2023 — синій
Трендові кольори манікюру 2023 — смарагдовий.
Трендові кольори манікюру 2023 — синій
Трендові кольори манікюру 2023 — смарагдовий.
  • З ніжних відтінків у моді — фісташковий, блідо-жовтий, м’ятний, ніжно-блакитний, фіолетовий, молочно-білий.
Трендові кольори манікюру 2023 — фісташковий
Трендові кольори манікюру 2023 — блідо-жовтий
Трендові кольори манікюру 2023 — м’ятний
Трендові кольори манікюру 2023 — ніжно-блакитний
Трендові кольори манікюру 2023 — фіолетовий
Трендові кольори манікюру 2023 — молочно-білий

Трендові принти у 2023 році:

  • Попри те, що рік тигра вже минув — принт Тигри все також актуальний.
Трендові принти у 2023 році — тиргровий
Трендові принти у 2023 році – тигровий
Трендові принти у 2023 році – тигровий
  • З анімалістичних новинок – черепаховий принт.
Трендові принти у 2023 році.
Трендові принти у 2023 році — черепаховий
Трендові принти у 2023 році — черепаховий
  • Серця — тренд минулого літа, але залишиться з нами і у 2023 році.
Трендові принти в 2023 році — серця
Трендові принти в 2023 році — серця
Трендові принти в 2023 році — серця

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода