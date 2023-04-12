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Чим яскравіше – тим краще: головні тренди манікюру на літо 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Тренди манікюру на літо 2023 року Новина оновлена 12 квітня 2023, 12:25
Тренди манікюру на літо 2023 року. Фото pexels.com

Включайте літню фантазію та ні в чому собі не відмовляйте

Попри те, що на календарі ще весна, яка поки не надто радує нас теплими і сонячними днями, не зайвим буде дізнатися, який манікюр буде в тренді наступного сезону, а саме влітку 2023 року. Відразу зазначимо, готуйтеся до максимально яскравих кольорів, адже девіз літа 2023 — "Чим яскравіше — тим краще".

Як зазначає портал bustle, у сезоні літо 2023 з’явилося ще більше яскравих кольорів та привабливих дизайнів. До вашої уваги топ-5 барвистих літніх нейл-трендів:

Барвистий французький манікюр

Цей манікюр з ефектом омбре, що також називається західним манікюром, починається або з білого, або з барвистого кольору, а потім розмивається до нейтрального.

Тренди манікюру на літо 2023 року — омбре
Тренди манікюру на літо 2023 року — омбре
Тренди манікюру на літо 2023 року — омбре
Тренди манікюру на літо 2023 року — омбре

Неоновий мікрофренч

Такий дизайн виглядає мінімалістично, легко та підходить для нігтів будь-якої довжини.

Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-френч
Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-френч
Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-френч
Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-френч

Барвистий хром

Металева хромована обробка ідеально підходить для літнього манікюру. Можна створити суцільний ефект або додати трохи хромової фарби на кінчики.

Тренди манікюру на літо 2023 року — хром
Тренди манікюру на літо 2023 року — хром
Тренди манікюру на літо 2023 року — хром
Тренди манікюру на літо 2023 року — хром

Мікроквіти

Додавання кумедної деталі у вигляді крихітної квітки — це простий спосіб прикрасити нігті, чи то прозорий лак, чи то неоновий лак.

Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-квіти
Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-квіти
Тренди манікюру на літо 2023 року — мікро-квіти

Скляні нігті

Мармуровий ефект, який робить ваші нігті скляними, – один із способів привернути увагу цього літа.

Тренди манікюру на літо 2023 року — скло
Тренди манікюру на літо 2023 року — скло
Тренди манікюру на літо 2023 року — скло

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди знову увійшли неонові нігті. Варто звернути увагу на п’ять відтінків трендів. Крім того, на піку тенденцій виявився оксамитовий манікюр : розкішний дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода