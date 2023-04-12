Чим яскравіше – тим краще: головні тренди манікюру на літо 2023 року (фото)

Включайте літню фантазію та ні в чому собі не відмовляйте

Попри те, що на календарі ще весна, яка поки не надто радує нас теплими і сонячними днями, не зайвим буде дізнатися, який манікюр буде в тренді наступного сезону, а саме влітку 2023 року. Відразу зазначимо, готуйтеся до максимально яскравих кольорів, адже девіз літа 2023 — "Чим яскравіше — тим краще".

Як зазначає портал bustle, у сезоні літо 2023 з’явилося ще більше яскравих кольорів та привабливих дизайнів. До вашої уваги топ-5 барвистих літніх нейл-трендів:

Барвистий французький манікюр

Цей манікюр з ефектом омбре, що також називається західним манікюром, починається або з білого, або з барвистого кольору, а потім розмивається до нейтрального.

Неоновий мікрофренч

Такий дизайн виглядає мінімалістично, легко та підходить для нігтів будь-якої довжини.

Барвистий хром

Металева хромована обробка ідеально підходить для літнього манікюру. Можна створити суцільний ефект або додати трохи хромової фарби на кінчики.

Мікроквіти

Додавання кумедної деталі у вигляді крихітної квітки — це простий спосіб прикрасити нігті, чи то прозорий лак, чи то неоновий лак.

Скляні нігті

Мармуровий ефект, який робить ваші нігті скляними, – один із способів привернути увагу цього літа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди знову увійшли неонові нігті. Варто звернути увагу на п’ять відтінків трендів. Крім того, на піку тенденцій виявився оксамитовий манікюр : розкішний дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини.