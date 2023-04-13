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Без них гардероб буде порожнім: топ-5 найстильніших моделей джинсів 2023 року (фото)

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Анна Барабан Анна Барабан
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Які джинси у моді навесні 2023 року — топ-5 трендів Новина оновлена 13 квітня 2023, 08:10
Які джинси у моді навесні 2023 року — топ-5 трендів. Фото pexels.com

Джинси є універсальними штанами — підходять до всього і можуть носитися будь-де.

Якщо у вашій шафі і є якась річ, з якою можна побудувати "бурхливі та тривалі стосунки" — то це джинси. Це дуже практичний та стильний елемент гардеробу, актуальний у будь-яку пору року. І у 2023 році різноманітність джинсового світу не може не тішити.

Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою стильних фасонів джинсів на 2023 рік, виділивши топ-5 найтрендовіших. Зазначимо, деякі моделі джинсів вже не вписуються в поняття базового гардероба, адже вони цілком можуть бути ефектним акцентом вашого образу.

Топ-5 джинсів на 2023 рік

  • Рваності
Топ-5 джинсів на 2023 рік.
  • З жовтим відбілюванням
Топ-5 джинсів на 2023 рік — з жовтим відбілюванням
  • Оверсайз на середню та низьку посадку
Топ-5 джинсів на 2023 рік
  • Кльош
Топ-5 джинсів на 2023 рік
  • Глибокий синій (indigo)
Топ-5 джинсів на 2023 рік — глибокий синій колір

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші сукні у сезоні весна-літо 2023 року. А ще ми повідомляли, яке взуття в моді та доповнить будь-які весняні образи.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Джинси #Тренди