Без них гардероб буде порожнім: топ-5 найстильніших моделей джинсів 2023 року (фото)

Джинси є універсальними штанами — підходять до всього і можуть носитися будь-де.

Якщо у вашій шафі і є якась річ, з якою можна побудувати "бурхливі та тривалі стосунки" — то це джинси. Це дуже практичний та стильний елемент гардеробу, актуальний у будь-яку пору року. І у 2023 році різноманітність джинсового світу не може не тішити.

Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою стильних фасонів джинсів на 2023 рік, виділивши топ-5 найтрендовіших. Зазначимо, деякі моделі джинсів вже не вписуються в поняття базового гардероба, адже вони цілком можуть бути ефектним акцентом вашого образу.

Топ-5 джинсів на 2023 рік

Рваності

З жовтим відбілюванням

Оверсайз на середню та низьку посадку

Кльош

Глибокий синій (indigo)

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