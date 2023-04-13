Кролики, курчата і крашанки: варіанти красивого манікюру до Великодня-2023, які сподобаються всім (фото)

Актуальний зараз манікюр з імітацією темних цяток на яйцях

Світле свято Великдень — таке особливе і дуже важливе практично для кожної людини. Тому новенький манікюр перед такою урочистістю – обов’язкова beauty-процедура.

До світлої весняної події, яка цього року відзначається 16 квітня, залишилось лише кілька днів. Саме час запропонувати нашим читачкам цікаві стильні ідеї тематичного, великоднього манікюру, щоб виглядати найкраще серед близьких.

Актуальний, елегантний і незвичайний зараз – манікюр з імітацією темних цяток на яйцях. Зробити можна як за допомогою спеціального покриття, так і тонким пензлем із чорною фарбою. Можна поєднувати із градієнтним фоном або нюдовим лаком.

Яскраві малюнки у вигляді великодніх кроликів, курчат або морквин у поєднанні з однотонним пастельним фоном буде мати вигляд ефектний і яскравий. Можна акцентувати тільки на одному нігтику, а також намалювати на нігті без кольорового покриття.

Також великодній манікюр може поєднувати пастельні тони, весняні квіти. Раніше "Телеграф" запропонував читачкам добірку найяскравіших ідей великоднього манікюру для довгих та коротких нігтів.

Також ми розповідали, який манікюр у моді 2023 року. Більший вибір ідей у тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Різнобарвний та складний дизайн поступово йде геть з нейл-трендів.