З чим носити балетки, щоб було і красиво, і стильно: 7 формул на кожен день (фото)

Дивіться, як модно носити жіночне і зручне взуття з "низами"

Балетки почали завойовувати прихильність модниць з новою силою у 2023 році. Поєднуючи два макро тренди — зручність та жіночність, балетки стали найбажанішим взуттям для багатьох і є, напевно, в кожному гардеробі, або ж як мінімум в кожному листі-побажанні.

Варто також зазначити, що це взуття має високу комбінаторику, інакше кажучи, балетки можна носити майже з будь-чим. Про це пишуть у блозі про моду "Школа стилю".

Ділимось з нашими відданими читачками найстильнішими формулами образів з балетками, які ви зможете відтворити з речей наявних у вашому гардеробі — з сукнями, джинсами, брюками, спідницями міні, міді і максі, та з шортами. А ось плечовий виріб може варіювалися від блейзерів до шкіряних курток в залежності від ваших побажань та стильового вектора.

Балетки + сукня

Балетки + джинси

Балетки + брюки

Балетки + спідниця максі

Балетки + спідниця міді

Балетки + спідниця міні

Балетки + шорти

Відмітимо, що цей сезон обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов'язково підкреслять ваші ніжки.