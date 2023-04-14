З чим носити балетки, щоб було і красиво, і стильно: 7 формул на кожен день (фото)
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Дивіться, як модно носити жіночне і зручне взуття з "низами"
Балетки почали завойовувати прихильність модниць з новою силою у 2023 році. Поєднуючи два макро тренди — зручність та жіночність, балетки стали найбажанішим взуттям для багатьох і є, напевно, в кожному гардеробі, або ж як мінімум в кожному листі-побажанні.
Варто також зазначити, що це взуття має високу комбінаторику, інакше кажучи, балетки можна носити майже з будь-чим. Про це пишуть у блозі про моду "Школа стилю".
Ділимось з нашими відданими читачками найстильнішими формулами образів з балетками, які ви зможете відтворити з речей наявних у вашому гардеробі — з сукнями, джинсами, брюками, спідницями міні, міді і максі, та з шортами. А ось плечовий виріб може варіювалися від блейзерів до шкіряних курток в залежності від ваших побажань та стильового вектора.
Балетки + сукня
Балетки + джинси
Балетки + брюки
Балетки + спідниця максі
Балетки + спідниця міді
Балетки + спідниця міні
Балетки + шорти
Відмітимо, що цей сезон обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов'язково підкреслять ваші ніжки.