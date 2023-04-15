Як створити образ, який запам'ятається: цікаві акценти у вигляді прикрас і не тільки (фото)
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Серед них сонцезахисні окуляри, сережки з перлами і ще 3 аксесуари
Весна і літо — ідеальний час для втілення в життя цікавих ідей зі своїм гардеробом. Загравайте з деталями, експериментуйте з аксесуарами, обирайте найнеочікуваніші форми та кольори, і ви обов’язково віднайдете свою "родзинку".
Стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. При цьому вони можуть грамотно виділити вас із натовпу і показати з вигідної сторони на будь-якому заході. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) пропонує звернути увагу на п'ять цікавих акцентів, які варто впровадити у свої повсякденні чи святкові луки. Серед них сонцезахисні окуляри, сережки з перлами, мінісумочки, металеві чокери, романтичні чокери та ремені з квіткою.
Сонцезахисні окуляри з кольоровою лінзою та оправою
Цікаві сережки з перлами
Мінісумочки для телефону для нашарування
Металеві чокери
Романтичні чокери або ремені з квіткою
Цей сезон також обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов'язково підкреслять ваші ніжки.