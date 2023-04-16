Без штанів і "голі" сукні: стиліст вказала на дуже незвичайні тренди у 2023 році (фото)

Експерт назвала 5 модних, неоднозначних трендів

Фешн світ дуже любить епатаж і провокацію. Тому такі неоднозначні тренди курсують у модному просторі сьогодення.

Сміливі тренди — не завжди є носибельними. Такі предмети гардероба викликають лише питання і є джерелами багатьох мемів у всесвітній павутинні. Однак вони існують, кожного сезону ці тенденції різні і нікуди від них не сховатись.

Модні тренди "вигулюють" багато відомих зірок шоубізнесу, супермоделі, які не проти, щоб про їхній нестандартний образ зайвий раз написали у глянцевих журналах і показали по телебаченню. Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) назвала п'ять неоднозначних модних трендів, які нам пропонують світові кутюр’є і зіркові візажисти. Подвійні сумки, гоночні куртки, вибілені брови, "голі" сукні і виходи без штанів — це не то, чого всі очікували.

Подвійні сумки

Гоночні куртки

Вибілені брови

"Голі" сукні

Вихід без штанів

Відмітимо, що цей сезон обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов'язково підкреслять ваші ніжки.