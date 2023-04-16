Квіти, пастель і не тільки: топ-7 стильних ідей для манікюру цієї весни (фото)

У квітні в моді ніжні відтінки та витончені дизайни нігтів

М’ятний, лимонний, кораловий, рожевий... Ось лише кілька актуальних відтінків нігтів навесні-2023. Якщо ви шукаєте стильний дизайн манікюру, то квіти – чудова ідея.

Варто звернути увагу на сім красивих ідей для манікюру цієї весни, які прикрасять нігті будь-якої довжини та досить прості у повторенні. Про це пише myimperfectlife.com.

Попрощайтеся з похмурою погодою та холодом, вітаючи свіжі кольори нігтів у весняному сезоні. Один з головних трендів – пастельні відтінки, починаючи від ніжно-рожевого та лавандового й закінчуючи крижаним синім і яскраво-жовтим.

Щодо дизайнів манікюру, ідеальних для весни, то це квіти. Ромашки чи якісь інші – не суть, головне, щоб малюнок був виконаний якісно та зі смаком. Нагромаджені дизайни з великою кількістю деталей давно вийшли з нейл-моди.

Стильні ідеї для манікюру на весну-2023

Квітковий дизайн

Жовтий колір

"Рум'яна" на нігтях

Мікрофренч

Ромашки

М’ятні нігті

Молочний нюд

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити стильний патріотичний манікюр у синьо-жовтих тонах. А ще ми писали, які кольори актуальні навесні-2023 відповідно до останніх нейл-тенденцій.