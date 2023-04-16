Як вибрати ідеальну косуху на весну-2023: п’ять головних правил від стилістки (фото)

Без шкіряної куртки складно уявити весняний гардероб

Через погодні особливості навесні нам потрібно відразу кілька варіантів верхнього одягу. У більш теплий час добре служить верхнім шаром косуха. Цю куртку багато стилістів вважають універсальною.

Які косухи в моді навесні-2023 та як обрати актуальний фасон? Детальніше про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у Instagram.

Модна експертка рекомендує звернути увагу на кілька моментів при виборі косухи цього сезону. Можна виділити п'ять правил, які допоможуть знайти справді стильну річ:

Матеріал. Косухи з дуже тонкої шкіри не особливо практичні, тоді як щільний матеріал сковуватиме рухи. Краще вибирати щось середнє.

Косухи з дуже тонкої шкіри не особливо практичні, тоді як щільний матеріал сковуватиме рухи. Краще вибирати щось середнє. Фасон. Завжди актуальними є базові моделі. Ступінь об’ємності вибирайте відповідно до особистих уподобань.

Завжди актуальними є базові моделі. Ступінь об’ємності вибирайте відповідно до особистих уподобань. Колір. У моді не лише чорний, тож вибирайте тон до душі.

У моді не лише чорний, тож вибирайте тон до душі. Фурнітура. Має бути якісною, інакше виріб матиме дешевий вигляд.

Має бути якісною, інакше виріб матиме дешевий вигляд. Довжина. Край повинен проходити не на широкому місці фігури, оскільки горизонталь – розширювальний елемент.

Крім того, стилістка пропонує надати образу недбалості – для цього не застібайте нижній пояс. Однак носити куртку у застебнутому вигляді також можна, якихось строгих обмежень тренди не несуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді навесні-2023 джинсові куртки. Стилісти пояснили, як створити з цим одягом гарний образ за будь-якої погоди.