Як вибрати ідеальну косуху на весну-2023: п’ять головних правил від стилістки (фото)
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Без шкіряної куртки складно уявити весняний гардероб
Через погодні особливості навесні нам потрібно відразу кілька варіантів верхнього одягу. У більш теплий час добре служить верхнім шаром косуха. Цю куртку багато стилістів вважають універсальною.
Які косухи в моді навесні-2023 та як обрати актуальний фасон? Детальніше про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у Instagram.
Модна експертка рекомендує звернути увагу на кілька моментів при виборі косухи цього сезону. Можна виділити п'ять правил, які допоможуть знайти справді стильну річ:
- Матеріал. Косухи з дуже тонкої шкіри не особливо практичні, тоді як щільний матеріал сковуватиме рухи. Краще вибирати щось середнє.
- Фасон. Завжди актуальними є базові моделі. Ступінь об’ємності вибирайте відповідно до особистих уподобань.
- Колір. У моді не лише чорний, тож вибирайте тон до душі.
- Фурнітура. Має бути якісною, інакше виріб матиме дешевий вигляд.
- Довжина. Край повинен проходити не на широкому місці фігури, оскільки горизонталь – розширювальний елемент.
Крім того, стилістка пропонує надати образу недбалості – для цього не застібайте нижній пояс. Однак носити куртку у застебнутому вигляді також можна, якихось строгих обмежень тренди не несуть.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді навесні-2023 джинсові куртки. Стилісти пояснили, як створити з цим одягом гарний образ за будь-якої погоди.