Френч, мармур, бризки, блискітки і не лише: стильний манікюр, який привертатиме увагу у 2023 році (фото)

Всі дизайни можна міксувати між собою, створюючи незвичайні поєднання

Тренди та тенденції манікюру 2023 року продовжують дивувати неймовірним поєднанням кольорів, форм, текстур та тематик. Щобільше, в моді не лише новинки, а й переосмислена та доповнена класика. Це означає, що можна сміливо експериментувати, поєднуючи різні стилі та техніки, і створювати власні унікальні роботи.

Як відзначають дизайнери, на піку популярності складові дизайни, що включають відразу кілька різних технік. При чому чим більше елементів ви використовуєте, тим цікавіший і модніший результат отримуєте.

До списку модних тенденцій увійшли: "мокрий" манікюр, "різні" руки, анімалістичний принт, нюдовий дизайн, френч, "мармур", дизайн з фольгою, мінімалізм, втирання у новому виконанні, "перепелине яйце", абстрактні візерунки, малюнки, написи, стрази та блискітки, геометрія, омбре, "хвилястий" манікюр, хромовані нігті, об’ємний декор, "мазки пензлем", "бризки", стемпінг, "місячний камінь", акцент на лунки, що сяють і відбивають світло лаки.

Водночас тенденція до природності та натуральності проявляється дедалі більше. Тому і у формах нігтів найактуальнішими цього року будуть ті, що найбільш наближені до натуральних: овал, мигдаль квадрат та м’який квадрат.

Найактуальнішими кольорами за версією Pantone в 2023 році оголошено: малиновий Viva Magenta, насичений червоний, яскравий рожевий, мандариново-оранжевий, пастельно-персиковий, жовтий, пастельно-рожевий, зелений, кислотний зелений, всі відтінки коричневого, блакитний, приглушений синій і сірий. Всі ці кольори можна використовувати як для однотонного покриття, так і у поєднанні кількох кольорів та відтінків у дизайні.

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.