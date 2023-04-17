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Френч, мармур, бризки, блискітки і не лише: стильний манікюр, який привертатиме увагу у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру 2023 року Новина оновлена 17 квітня 2023, 13:27
Тренди манікюру 2023 року. Фото pexels.com

Всі дизайни можна міксувати між собою, створюючи незвичайні поєднання

Тренди та тенденції манікюру 2023 року продовжують дивувати неймовірним поєднанням кольорів, форм, текстур та тематик. Щобільше, в моді не лише новинки, а й переосмислена та доповнена класика. Це означає, що можна сміливо експериментувати, поєднуючи різні стилі та техніки, і створювати власні унікальні роботи.

Як відзначають дизайнери, на піку популярності складові дизайни, що включають відразу кілька різних технік. При чому чим більше елементів ви використовуєте, тим цікавіший і модніший результат отримуєте.

До списку модних тенденцій увійшли: "мокрий" манікюр, "різні" руки, анімалістичний принт, нюдовий дизайн, френч, "мармур", дизайн з фольгою, мінімалізм, втирання у новому виконанні, "перепелине яйце", абстрактні візерунки, малюнки, написи, стрази та блискітки, геометрія, омбре, "хвилястий" манікюр, хромовані нігті, об’ємний декор, "мазки пензлем", "бризки", стемпінг, "місячний камінь", акцент на лунки, що сяють і відбивають світло лаки.

Водночас тенденція до природності та натуральності проявляється дедалі більше. Тому і у формах нігтів найактуальнішими цього року будуть ті, що найбільш наближені до натуральних: овал, мигдаль квадрат та м’який квадрат.

Тренди манікюру 2023 року — натуральність
Тренди манікюру 2023 року — хром
Тренди манікюру 2023 року — геометрія
Тренди манікюру 2023 року — світловідбиваючі лаки
Тренди манікюру 2023 року — анімалістичні принти
Тренди манікюру 2023 року — перепелине яйце
Тренди манікюру 2023 року — блискітки та стрази
Тренди манікюру 2023 року — мармур
Тренди манікюру 2023 року — геометрія
Тренди манікюру 2023 року — анімалістичний принт
Тренди манікюру 2023 року — написи
Тренди манікюру 2023 року — місячний дизайн
Тренди манікюру 2023 року — лунки
Тренди манікюру 2023 року — світловідбиваючі лаки
Тренди манікюру 2023 року — втирання
Тренди манікюру 2023 року – різні руки
Тренди манікюру 2023 року – різні руки
Тренди манікюру 2023 року — блискітки
Тренди манікюру 2023 року — написи
Тренди манікюру 2023 року — кольоровий френч
Тренди манікюру 2023 року — омбре
Тренди манікюру 2023 року — лунки
Тренди манікюру 2023 року — класичний френч
Тренди манікюру 2023 року — нюд
Тренди манікюру 2023 року — омбре
Тренди манікюру 2023 року — фольга
Тренди манікюру 2023 року — мармур
Тренди манікюру 2023 року – мокрий

Найактуальнішими кольорами за версією Pantone в 2023 році оголошено: малиновий Viva Magenta, насичений червоний, яскравий рожевий, мандариново-оранжевий, пастельно-персиковий, жовтий, пастельно-рожевий, зелений, кислотний зелений, всі відтінки коричневого, блакитний, приглушений синій і сірий. Всі ці кольори можна використовувати як для однотонного покриття, так і у поєднанні кількох кольорів та відтінків у дизайні.

Тренди манікюру 2023 року

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Дизайн нігтів