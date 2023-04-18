Вісім манікюрних маст-хевів на весну-2023: від класики до перепелиного яйця (фото)

Цього сезону в трендах манікюру і квіти, і чорний, і естетика 70-х

Тренди змінюються з кожним сезоном і останні нейл-тенденції не стали винятком. Пора уникнути холодних і навіть похмурих відтінків та фарбувати нігті яскравими тонами. Складний дизайн чи мінімалізм – вибір за вами.

Навесні 2023 року варто звернути увагу на вісім манікюрних маст-хевів. Ці ідеї манікюру підійдуть під будь-яку форму та довжину нігтів, пише Harpers Bazaar.

Ідеї для манікюру на весну 2023

Пастельні тони

Найсоковитіші кольори прибережіть для літа, а цієї весни придивіться до пастельних відтінків. Якщо змішати відразу кілька тонів, такий манікюр не буде нудним.

Манікюр у пастельних тонах

Перепелине яйце

Цей дизайн варто робити не лише у великодні свята. Покрийте нігтьову пластину улюбленим лаком та додайте трохи бризок – стильний манікюр гарантований.

Перепелине яйце — стильний дизайн

Кольоровий френч

Ризикніть відійти від класичного французького манікюру. Нова ідея: мікрофренч із різнокольоровими кінчиками.

Френч, але не класичний

Квітковий дизайн

Так, квіти, можна сказати, логічний тренд для весняного сезону. Але від цього ваш манікюр не перестає бути гарним та жіночним!

Саме весняний дизайн манікюру

Класика

Стримані тони, відсутність яскравого дизайну – головні умови для манікюру, що прикрасить будь-які руки. Класика нейл-арту актуальна будь-якої пори року.

Лаконічно та красиво

Дизайн манікюру з чорним кольором

Нейл-тенденції закликають до експериментів. Ви можете приміряти контрастний манікюр у чорно-бежевих тонах, наприклад.

Контрастний дизайн манікюру

Металік

Який сезон поспіль сріблястий колір залишається лідером. Металік на нігтях має дуже ефектний та шикарний вигляд.

Металік – тренд сезону

У стилі 70-х

Нейл-арт в естетиці 70-х вривається у топ манікюрних трендів. Незвичайні орнаменти та ретрокольори піднімуть вам настрій.

Назад у 70-ті

Раніше "Телеграф" розповідав про майбутні манікюрні тенденції влітку 2023 року. Готуйтеся до неймовірно яскравих кольорів та ідей!