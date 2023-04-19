Взуттєва капсула весна/літо 2023: топ-7 трендів, які обов’язково мають бути в гардеробі (фото)
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Взуттєві тренди цього сезону дуже різноманітні
Дні стають довшими, розпускаються квіти, а погода знову стає трохи приємною — нарешті в повітрі витає весна! І після кількох місяців походів у наших черевиках з підкладкою з овчини, час переходити на легкі моделі. Зазначимо, що взуттєві тренди сезону весна-літо 2023 пропонують захопливий асортимент.
Стиліст Ельвіра Ліорзу у своєму модному блозі в Інстаграм склала взуттєву капсулу весняного взуття, яке здатне покрити всі потреби гардеробу у теплий період. Модний експерт зазначає, що маючи такий арсенал взуття, ви легко зможете підібрати відповідну пару до потрібного образу.
Модне взуття на весну та літо 2023
- Кросівки
- Лофери
- Балетки
- Слінгбекі
- Сандалії
- Пляски
- Босоніжки на підборах
Зазначимо, що нинішній сезон обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов’язково підкреслять ваші ніжки.