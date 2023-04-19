Взуттєва капсула весна/літо 2023: топ-7 трендів, які обов’язково мають бути в гардеробі (фото)

Взуттєві тренди цього сезону дуже різноманітні

Дні стають довшими, розпускаються квіти, а погода знову стає трохи приємною — нарешті в повітрі витає весна! І після кількох місяців походів у наших черевиках з підкладкою з овчини, час переходити на легкі моделі. Зазначимо, що взуттєві тренди сезону весна-літо 2023 пропонують захопливий асортимент.

Стиліст Ельвіра Ліорзу у своєму модному блозі в Інстаграм склала взуттєву капсулу весняного взуття, яке здатне покрити всі потреби гардеробу у теплий період. Модний експерт зазначає, що маючи такий арсенал взуття, ви легко зможете підібрати відповідну пару до потрібного образу.

Модне взуття на весну та літо 2023

Кросівки

Лофери

Балетки

Слінгбекі

Сандалії

Пляски

Босоніжки на підборах

Зазначимо, що нинішній сезон обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов’язково підкреслять ваші ніжки.