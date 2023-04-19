Не тільки міні та sleep dress: топ-6 трендових суконь, без яких не обійтися цієї весни (фото)
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Цього сезону різноманітність фасонів суконь приємно вражає
Сукні – не лише літній, а й весняний атрибут гардеробу. Останні тренди надають модницям величезний вибір фасонів та кольорів. Якісь пошиви повернулися до нас з минулого, а з чимось доведеться лише познайомитися.
Які сукні у тренді навесні 2023 року? Стилістка Ната Москаленко рекомендує у своєму блозі в Інстаграмі звернути увагу на шість актуальних тенденцій.
Отже, стилістка радить придивитися до наступних тренів на сукні цього сезону:
- Сукні з капюшонами – такі фасони можна побачити у колекціях Saint Laurent.
- Сукні з металізованих тканин. Золото, срібло та інші блискучі відтінки є доречними для особливого виходу.
- Вирізи, розрізи, рваність залишаються актуальними і цієї весни. Такі елементи зроблять ваш образ оригінальнішим.
- Tube dress, або плаття-труба. Жіночний тренд цієї весни.
- Сукні міні. Такий варіант ідеально підійде для теплішої весняної погоди.
- Sleep dress. Фасон отримає нове дихання цього сезону, на піку популярності довжина максі.
Раніше "Телеграф" розповідав, які гарячі тенденції взуття вирізняють стилісти у сезоні весна-літо 2023. У моду повернулися балетки, але є ще багато гарних варіантів. А ще ми писали, як обрати актуальні джинси – базовий предмет будь-якого гардеробу.