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Не тільки міні та sleep dress: топ-6 трендових суконь, без яких не обійтися цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сукня – обов’язковий елемент весняного гардеробу Новина оновлена 19 квітня 2023, 18:21
Сукня – обов’язковий елемент весняного гардеробу. Фото pexels.com

Цього сезону різноманітність фасонів суконь приємно вражає

Сукні – не лише літній, а й весняний атрибут гардеробу. Останні тренди надають модницям величезний вибір фасонів та кольорів. Якісь пошиви повернулися до нас з минулого, а з чимось доведеться лише познайомитися.

Які сукні у тренді навесні 2023 року? Стилістка Ната Москаленко рекомендує у своєму блозі в Інстаграмі звернути увагу на шість актуальних тенденцій.

Отже, стилістка радить придивитися до наступних тренів на сукні цього сезону:

  • Сукні з капюшонами – такі фасони можна побачити у колекціях Saint Laurent.
  • Сукні з металізованих тканин. Золото, срібло та інші блискучі відтінки є доречними для особливого виходу.
  • Вирізи, розрізи, рваність залишаються актуальними і цієї весни. Такі елементи зроблять ваш образ оригінальнішим.
  • Tube dress, або плаття-труба. Жіночний тренд цієї весни.
  • Сукні міні. Такий варіант ідеально підійде для теплішої весняної погоди.
  • Sleep dress. Фасон отримає нове дихання цього сезону, на піку популярності довжина максі.
Блискучі сукні
Блиск у моді
Модні сукні 2023
Пікантні деталі
Модні сукні 2023 з капюшоном
Незвичайний крій
Сліп дрес сукні
Вічна класика
Сукня-труба
Актуальний цієї весни крій
Сукні міні
Міні – гарячий тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які гарячі тенденції взуття вирізняють стилісти у сезоні весна-літо 2023. У моду повернулися балетки, але є ще багато гарних варіантів. А ще ми писали, як обрати актуальні джинси – базовий предмет будь-якого гардеробу.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди