Не тільки міні та sleep dress: топ-6 трендових суконь, без яких не обійтися цієї весни (фото)

Цього сезону різноманітність фасонів суконь приємно вражає

Сукні – не лише літній, а й весняний атрибут гардеробу. Останні тренди надають модницям величезний вибір фасонів та кольорів. Якісь пошиви повернулися до нас з минулого, а з чимось доведеться лише познайомитися.

Які сукні у тренді навесні 2023 року? Стилістка Ната Москаленко рекомендує у своєму блозі в Інстаграмі звернути увагу на шість актуальних тенденцій.

Отже, стилістка радить придивитися до наступних тренів на сукні цього сезону:

Сукні з капюшонами – такі фасони можна побачити у колекціях Saint Laurent.

– такі фасони можна побачити у колекціях Saint Laurent. Сукні з металізованих тканин. Золото, срібло та інші блискучі відтінки є доречними для особливого виходу.

Золото, срібло та інші блискучі відтінки є доречними для особливого виходу. Вирізи, розрізи, рваність залишаються актуальними і цієї весни. Такі елементи зроблять ваш образ оригінальнішим.

залишаються актуальними і цієї весни. Такі елементи зроблять ваш образ оригінальнішим. Tube dress, або плаття-труба. Жіночний тренд цієї весни.

Жіночний тренд цієї весни. Сукні міні. Такий варіант ідеально підійде для теплішої весняної погоди.

Такий варіант ідеально підійде для теплішої весняної погоди. Sleep dress. Фасон отримає нове дихання цього сезону, на піку популярності довжина максі.

Блиск у моді

Пікантні деталі

Незвичайний крій

Вічна класика

Актуальний цієї весни крій

Міні – гарячий тренд

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