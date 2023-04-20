Уникайте маленьких сумок і відкривайте щиколотки: поради, як скорегувати фігуру, якщо ви дівчина plus size (фото)

Щоб досягнути максимально ефективного ефекту, варто поєднувати кілька методик корекції

Часто в добірках стилістів ми зустрічаємо образи, які більше підходять струнким дівчатам. Проте як все ж таки одягатися, якщо твій розмір не S і навіть не M? Зазначимо, що навіть світові зірки не переживають через свою зайву вагу.

У блозі про моду "Школа стилю" розповіли і показали на прикладах, як скорегувати фігуру, якщо ви дівчина plus size. Щоб досягнути максимально ефективного ефекту, варто поєднувати кілька методик корекції.

Вертикалі

Вертикалі — одна з найефективніших та найуніверсальніших корекційних методик, адже за допомогою неї можна візуально прибрати кілька сантиметрів в об’ємі, видовжити зріст і головне, вона підходить кожному типу фігури. Найпростіший та найефективніший спосіб створити правильні вертикалі — одягнути верхній одяг, який є контрастним до нижнього шару.

Співрозмірність аксесуарної групи до фігури

Власницям фігури plus size важливо уникати маленьких сумок, тонких ременів, дрібних аксесуарів та взуття з тонкими ремінцями, адже на їх фоні фігура здаватиметься більшою, аніж вона є насправді. Це ж саме правило стосується і тонких бретельок.

Відкриті зап'ястя та щиколотки

Відкриваючи зап’ястя та щиколотки, ви робите фігуру тендітнішою.

Відмова від тонких тканин і силуетів, що обтягують

Тонкі тканини, які обтягують фігуру, можуть нашкодити не лише дівчатам plus size, але й власницям розміру S, M, які мають активний животик чи об’ємні бедра. Такі тканини та силуети підкреслюють нерівності фігури та візуально додають кілька сантиметрів. Краще обирати щільні тканини (як для суконь, так і для джинсів), аби вигідно підкреслити фігуру.

Щодо силуетів, "не облягаючі" — не означає оверсайз (він також не рекомендований для дівчат з пишними формами); силует може бути по фігурі, але має забезпечувати невелику свободу прилягання.

Як скорегувати фігуру, якщо ви дівчина plus size: приклади

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