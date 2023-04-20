Тварини, бісер, геометрія та безсмертний френч: найсоковитіші тренди манікюру весни/літа 2023 (фото)

Модних варіантів дуже багато, тому кожна модниця зможе вибрати дизайн до душі

Тренди дизайну манікюру весни та літа 2023 року стають набагато яскравішими та соковитішими, ніж були взимку. Стильні дизайни нігтів варіюються від мінімалістичних дизайнів до яскравих та великих візерунків.

У цей теплий весняний та літній сезон є багато трендів, які варто спробувати, пише cosmopolitan. Ми зібрали для наших модниць шість найстильніших і найпопулярніших варіантів нейл дизайну.

Тренди манікюру на весну/літо 2023

Манікюр з тваринним принтом, як і раніше, особливо в яскравих та контрастних поєднаннях.

Класичний варіант манікюру "френч" цього сезону оновлюється кольорами, вишуканими візерунками та блиском.

Манікюр з бісером чи кристалами. Прозора основа з невеликими вставками бісеру або кристалів створює ефект коштовності та блиску.

Нюдовий манікюр у матовому виконанні з ніжними акцентами ручним розписом на одному або двох нігтях.

Яскравий градієнт. Соковиті кольори, фруктова гама, квіткові мотиви та гліттер – все це можна використовувати у дизайні градієнтного манікюру.

Графічний дизайн — візерунки та геометричні форми. Використання різних відтінків та текстур створює стильний та сучасний образ.

Раніше "Телеграф" розповідав про майбутні манікюрні тенденції влітку 2023 року. Готуйтеся до неймовірно яскравих кольорів та ідей!