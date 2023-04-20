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Тварини, бісер, геометрія та безсмертний френч: найсоковитіші тренди манікюру весни/літа 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру на весну/літо 2023 Новина оновлена 20 квітня 2023, 16:03
Тренди манікюру на весну/літо 2023. Фото pexels.com

Модних варіантів дуже багато, тому кожна модниця зможе вибрати дизайн до душі

Тренди дизайну манікюру весни та літа 2023 року стають набагато яскравішими та соковитішими, ніж були взимку. Стильні дизайни нігтів варіюються від мінімалістичних дизайнів до яскравих та великих візерунків.

У цей теплий весняний та літній сезон є багато трендів, які варто спробувати, пише cosmopolitan. Ми зібрали для наших модниць шість найстильніших і найпопулярніших варіантів нейл дизайну.

Тренди манікюру на весну/літо 2023

  • Манікюр з тваринним принтом, як і раніше, особливо в яскравих та контрастних поєднаннях.
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — анімалістичний принт
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — анімалістичний принт
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — анімалістичний принт
  • Класичний варіант манікюру "френч" цього сезону оновлюється кольорами, вишуканими візерунками та блиском.
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — кольоровий френч
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — кольоровий френч
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — кольоровий френч
  • Манікюр з бісером чи кристалами. Прозора основа з невеликими вставками бісеру або кристалів створює ефект коштовності та блиску.
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — з бісером та кристалами
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — з бісером та кристалами
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — з бісером та кристалами
  • Нюдовий манікюр у матовому виконанні з ніжними акцентами ручним розписом на одному або двох нігтях.
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — матовий нюд
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — матовий нюд
Тренди манікюру на весну/літо 2023 — матовий нюд
  • Яскравий градієнт. Соковиті кольори, фруктова гама, квіткові мотиви та гліттер – все це можна використовувати у дизайні градієнтного манікюру.
Тренди манікюру на весну/літо 2023 – яскравий градієнт
Тренди манікюру на весну/літо 2023 – яскравий градієнт
Тренди манікюру на весну/літо 2023 – яскравий градієнт
  • Графічний дизайн — візерунки та геометричні форми. Використання різних відтінків та текстур створює стильний та сучасний образ.
Манікюрна тренда на весну/літо 2023 — графічний дизайн
Манікюрна тренда на весну/літо 2023 — графічний дизайн
Манікюрна тренда на весну/літо 2023 — графічний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав про майбутні манікюрні тенденції влітку 2023 року. Готуйтеся до неймовірно яскравих кольорів та ідей!

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Дизайн нігтів