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Модні речі 2023, які дозволять бути зухвалою: як носити топ-6 найстильніших трендів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Дизайнери диктують модні тенденції Новина оновлена 21 квітня 2023, 07:58
Дизайнери диктують модні тенденції. Фото freepik.com

Розглянемо модні тренди "теплих" сезонів

Весна, і наступні після неї сезони, обіцяє багато нового, цікавого і ексцентричного у модній сфері. Вже зараз можна сміливо розглядати модні тренди та найкращі ідеї для стильних образів.

Персональний стиліст Liza Balizka назвала шість модних трендів у 2023 році та розповіла, як і з чим їх носити, щоб було стильно і актуально. В списку обов'язкових покупок входять не тільки балетки і сукні поверх джинсів.

Балетки

Мода на ballet shoes продовжується, зручно та стильно, особливо подобається поєднання з джинсами.

Балетки

Сукні і туніки поверх брюк та джинсів

Нічого не нагадує? Ми вже так одягались у 2017 році, але мода циклічна.

Сукні і туніки поверх брюк та джинсів

Одразу декілька ременів

Дуже свіжо виглядає, додає зухвалості в образи.

Одразу декілька ременів

Total denim

У кожної знайдеться джинсова куртка та джинси у шафі, тож сміливо поєднуйте. Можна додати ще кілька яскравих акцентів.

тотал денім на дівчатах

Кросівки Adidas

Особливої популярності набуває модель Gazelle, а також та ж модель у колаборації з Gucci (Samba теж досі актуальні).

Кросівки Adidas

Бомбери

Візьміть хоча б один на весну та прохолодні літні вечори, повірте бомбер — це універсальна демісезонна річ, тож ви навіть восени у ньому будете ходити.

Бомбери

Зазначимо, що балетки почали завойовувати прихильність модниць з новою силою у 2023 році. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити балетки, щоб образ завжди виходив стильним.

Теги:
#Мода #Тренди