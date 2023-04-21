Мінімалізм актуальний завжди: шість речей, без яких неможливо уявити цей стиль (фото)

Для весни образи у стилі мінімалізм теж підійдуть

Мінімалізм – один із улюблених модницями стиль одягу, який актуальний у будь-яку пору року. Головними його характеристиками є лаконічність та відсутність зайвих деталей. Мінімалістичний гардероб навесні 2023 року допоможе вам створити безліч стильних образів.

Стилісти радять включити до капсули як мінімум шість речей, щоб формувати аутфіти у стилі мінімалізм. Про це йдеться в блозі mode.vise в Instagram.

За словами стилістки, мінімалізм у сучасному прочитанні точно не назвеш нудним. Різноманітні цікаві форми, нейтральні тони, а також мінімальна наявність принта або його повна відсутність: головні вказівники для модниць.

Дизайнери модних будинків дедалі частіше роблять ставку саме на мінімалізм у своїх колекціях, стверджується у блозі. Стилістка рекомендує шукати натхнення в таких брендів: Row, Jil Sander, Tove, Loulou Studio.

Які речі мають бути в гардеробі у стилі мінімалізм:

Пряма спідниця та сукня довжини максі.

Блейзер (жакет) прямого, оверсайз крою, напівприталений.

Біла сорочка.

Шкіряні штани.

Джинси прямого, вільного крою.

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