Максіспідниця з футболкою чи сукня з байкерськими чоботами? 7 весняних ідей для образів від стиліста (фото)

Добірка весняних образів та як поєднувати між собою речі в образі

Весна все більше відчувається в повітрі і хочеться вже легкості в образах. Дизайнери диктують модні тенденції і виокремлюють тренди, які будуть актуальні в новому сезоні.

Український стиліст Тетяна Голота продемонструвала в добірці стильні формули, в яких кожна жінка зможе побудувати трендові та стильні повсякденні образи. Вона розповіла, як поєднувати між собою речі в образі.

1 образ

Головним елементом є жакет, від нього ми й будемо відштовхуватися при створенні образу. Це тренд і досить акцентний. Але необхідна база, тому візьмемо спідницю А-силуету та доповнимо високими чоботами (щоб заходили за поділ). Також можна взяти базову сумку середнього розміру або акценту з бантиком, саме бантик дублюється на поясі у жакеті — це лайфхак, добирати речі за схожими елементами.

2 образ

Базова сатинова сукня + базові босоніжки, до них додаємо чорну плетену сумку, що зробить образ цікавим. А завершуємо трендовим тонким шарфом.

3 образ

Беремо трендову максіспідницю, вона фактурна, яку комбінуємо з базовою футболкою і жакетом у чоловічому стилі. Акцентом в образі є сумка, з блискучою фактурою, що поєднує її зі спідницею і з блакитною футболкою.

4 образ

Беремо базові джинси та міксуємо з топом без бретелей та легкими босоніжками з рафією. Сумка базова, за формою схожа з топом, а яскраві сережки робимо акцентом в образі.

5 образ

До білих базових джинсів додаємо яскравий топ з відкритою спиною, а сережки і кросівки мають схожі елементи, що гармонійно поєднуються в один образ.

Образ 6

Акцентний жакет із деніму з широкими лацканами доповнюємо брюками — палаццо та базовим лонгслівом. Додаємо кеди на платформі та окуляри, які завершать образ і поєднають між собою лонгслів і жакет ідеально.

Образ 7

Акцентна трикотажна сукня, яку комбінуємо з байкерськими чоботами, щоб зняти зайвий романтизм + завершуємо трендовим бомбером і лаконічною базовою сумкою, хоч і рожевого кольору.

Світ моди дуже любить епатаж і провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, які курсують у модному просторі сьогодення.