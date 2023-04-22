Манікюр, який ніколи не вийде з моди: чудові ідеї дизайну нігтів у соковитому червоному кольорі (фото)

Червоний манікюр, як маленька чорна сукня — завжди актуальний

Тренди манікюру часто змінюються так швидко, що іноді не встигаєш встежити — чи стильний цей дизайн чи ні. Щоб не мучитися подібними питаннями, можна просто вибрати завжди актуальний дизайн. Наприклад, червоний манікюр. Він завжди буде у тренді та привертатиме до себе увагу.

Як відзначають стилісти, червоний манікюр привертає до себе увагу та підходить до будь-якої події та образу. А найголовніше, з таким кольором дуже складно переборщити. Щобільше, червоний манікюр – це не лише покриття нігтів яскравим червоним лаком, а й відчуття себе витонченою леді.

Класичний червоний манікюр ніколи не буде зайвим. Він матиме чудовий вигляд на нігтях, роблячи манікюр багатшим і жіночним. Тільки тут головне, красиві та доглянуті руки, а також правильна форма нігтя. Просто так "наляпати" червоного лаку не вийде.

Стильний червоний манікюр може мати величезну кількість різноманітних ідей та варіантів, його можна цікаво подати та розбавити різними елементами нейл-арту: стразами, стемпінгом, написами тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про майбутні манікюрні тенденції влітку 2023 року. Готуйтеся до неймовірно яскравих кольорів та ідей!