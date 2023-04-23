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Черепаховий принт, голограма і не тільки: топ-10 трендів манікюру, які варто спробувати навесні (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 23 квітня 2023, 13:12
Манікюр – важлива частина образу. Фото Freepik

За допомогою манікюру цієї весни ви точно покращите настрій собі й оточенню

Зимові тренди манікюру остаточно пішли, давши місце яскравим дизайнам та соковитим відтінкам у тенденціях нейл-арту навесні 2023 року. У моді як класичний френ, але мікро, так і сміливі принти із голограмними покриттями.

Варто звернути увагу на десять стильних ідей манікюру цієї весни. Про це пише Coveteur.

Головний плюс трендів у їхній різноманітності. Якщо ви віддаєте перевагу більш традиційним покриттям нігтів, то вам підійде модний цієї весни мікрофренч. Не менш акуратним виглядає однотонний манікюр, приміром, цього сезону актуальний світло-зелений.

Для тих, хто готовий пробувати нове цієї весни, також є багато цікавих нейл-ідей. 3D-дизайн, абстракція, голограма, так званий черепаховий манікюр, квітковий принт, омбре: вибір приємно вражає.

Тренди манікюру навесні 2023

Мікрофренч

Французький манікюр

Малюнки від руки

Манікюр дизайн з малюнком

3D-дизайн

3D-дизайн манікюру

Голографічний нейл-арт

Голографічний манікюр

Ретроестетика

Яскравий манікюр

Світло-зелені нігті

Зелений манікюр

Абстракція

Манікюр дизайн з абстракцією

Мінімалістичні квіти

Манікюр дизайн з квітами

Омбре

Манікюр омбре

Черепаховий манікюр

Черепаховий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру приготувало нам літо 2023 року. Якщо коротко, то яскравість — головна тенденція майбутнього сезону.

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#Манікюр #Тренди