Черепаховий принт, голограма і не тільки: топ-10 трендів манікюру, які варто спробувати навесні (фото)
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За допомогою манікюру цієї весни ви точно покращите настрій собі й оточенню
Зимові тренди манікюру остаточно пішли, давши місце яскравим дизайнам та соковитим відтінкам у тенденціях нейл-арту навесні 2023 року. У моді як класичний френ, але мікро, так і сміливі принти із голограмними покриттями.
Варто звернути увагу на десять стильних ідей манікюру цієї весни. Про це пише Coveteur.
Головний плюс трендів у їхній різноманітності. Якщо ви віддаєте перевагу більш традиційним покриттям нігтів, то вам підійде модний цієї весни мікрофренч. Не менш акуратним виглядає однотонний манікюр, приміром, цього сезону актуальний світло-зелений.
Для тих, хто готовий пробувати нове цієї весни, також є багато цікавих нейл-ідей. 3D-дизайн, абстракція, голограма, так званий черепаховий манікюр, квітковий принт, омбре: вибір приємно вражає.
Тренди манікюру навесні 2023
Мікрофренч
Малюнки від руки
3D-дизайн
Голографічний нейл-арт
Ретроестетика
Світло-зелені нігті
Абстракція
Мінімалістичні квіти
Омбре
Черепаховий манікюр
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди манікюру приготувало нам літо 2023 року. Якщо коротко, то яскравість — головна тенденція майбутнього сезону.