Від ультра міні до максі: які спідниці актуальні у 2023 році (фото)

Продовжуючи тему трендів 2023 року, поговоримо про спідниці.

Підібрати спідницю на різні типи фігур набагато легше ніж штани, і цей елемент гардеробу завжди входить у тренди нових сезонів. Однак багато дівчат відмовляються додавати спідниці до свого гардероба. Цілком можливо через незнання, як її правильно вибрати.

Стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм зазначає, що якщо розібратися в причинах безспідничних гардеробів, то найчастіше їхні володарки просто не зустріли "своєї" спідниці. Щоб виправити цю ситуацію, модна експертка поділилася основними правилами вибору спідниць, а також виділила топ-7 трендів 2023 року.

Як правильно вибрати спідницю

Насамперед вона повинна починатися та закінчуватися у правильному місці, створюючи компліментарні пропорції. Довжина спідниці створює горизонталь, що постійно розширює. Тому для збалансованого образу краще, щоб спідниця закінчувалася у найтоншому місці ваших ніг. Кожна з нас має свої комліментарні довжини спідниць. Знаючи їх, вам буде дуже легко орієнтуватися, вибираючи з усієї різноманітності трендів саме те, що ідеально підходить вашій фігурі.

Спідниці цього сезону дуже актуальні, причому різні: від ультра міні до максі. Що стосується крою, то він також на будь-який смак. Повернулися навіть спідниці-олівці та спідниці-сонце, яких дуже довго не було в полі зору.

Світ моди дуже любить епатаж та провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, що курсують у модному просторі нашого часу.