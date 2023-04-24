Френч із родзинкою: 12 стильних ідей, щоб освіжити французький манікюр (фото)

Якщо класика набридла, то незвичайний дизайн урізноманітнить улюблений французький манікюр

Французький манікюр займає міцну позицію у класиці нейл-арту. Як би не змінювалися нейл-тенденції з сезону до сезону, френч залишається улюбленим вибором багатьох дівчат. Але якщо раптом традиційний дизайн набрид, є спосіб його освіжити.

Замість стандартного френча нейл-майстри пропонують нанести V-подібне покриття на кінчики нігтів. Так звичний французький манікюр матиме свіжий вигляд по-новому, пише instyle.com.

V-подібний кінчик є простим варіантом класичного манікюру 90-х, саме так покривали кольором верхню частину нігтьової пластини в ті роки. Альтернатива класичному вигнутому півмісяцю виглядає гострішою.

Яскраві контрастні поєднання лаків – чудова ідея для весняного манікюру. Але якщо дуже виразний дизайн вам не подобається, можете вибирати спокійні відтінки або "грати" з матовим і глянцевим покриттями. Для найсміливіших модниць підійде ідея манікюру зі стразами замість лаку на кінчиках нігтів. До речі, верх френча може бути не однотонним, тому не бійтеся виявляти фантазію.

Ідеї французького манікюру з V-подібним дизайном

Чорно-білий контраст

Стрази замість лаку

Різнокольоровий дизайн

Яскравий манікюр на довгі нігті

Гламурний вибір

Френч по-новому

Альтернатива класичному френчу

Прозорість та рожевий — тренди сезону

Контрастний, але більш стриманий дизайн

Суперяскрава ідея для довгих нігтів

Гарне поєднання матовості та глянцю

Мінімалістичний варіант

Раніше "Телеграф" ділився ідеями манікюру у червоних тонах. Цей колір ніколи не виходить із моди і вигідно підкреслить нігті будь-якої довжини.