П’ять речей, які роблять образ дешевим: так ви виглядатимете недолуго (фото)
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Навіть гарну фігуру можуть спотворити помилки з одягом, а привабливі риси обличчя – невмілий макіяж
Бретели бра напоказ, так звані тілесні колготки з блиском, чорні брови і біла пудра... Через подібні промахи розсиплеться будь-який образ, навіть якщо в ньому знайдеться пара-трійка гарячих трендів. Уникайте цього, інакше виглядатиме дешево та без смаку.
Варто звернути увагу на п’ять помилок, яких часто припускаються в образах. Про це розповідає блог про стиль _monkey_fashion_ в Інстаграм.
Помилка перша: силіконові бретелі
Якщо ви одягаєте речі з відкритою спиною, то продумайте момент із білизною. У такому разі придбайте спеціальну модель бра без бретелів, наприклад. Силіконові лямки здешевлять навіть дорогу сукню.
Помилка друга: капронові шкарпетки
Якщо між штанами та взуттям видніються капронові шкарпетки – градус стилю падає до нуля. Стильна альтернатива для таких випадків – спеціальні шкарпетки-сліди.
Помилка третя: капронові колготки
Блискучі колготки або кольори а-ля автозагар страшенно псують образ. Вибирайте матові колготки у тон шкіри.
Помилка четверта: зім’ятий одяг
Перед тим, як одягнути річ, відпрасуйте її. Навіть гарна річ виглядатиме дешево, якщо на ній пом’ятості.
Помилка п’ята: поганий макіяж
Так-так, макіяж є такою ж частиною образу, як одяг і взуття. Тому уникайте занадто темного тону обличчя та брів, кольору помади, який вам не підходить. Мейк повинен підкреслювати ваші переваги, а не спотворювати їх. Не копіюйте сліпо ідеї блогерів-візажистів, а враховуйте свої особливості.
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