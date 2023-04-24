П’ять речей, які роблять образ дешевим: так ви виглядатимете недолуго (фото)

Навіть гарну фігуру можуть спотворити помилки з одягом, а привабливі риси обличчя – невмілий макіяж

Бретели бра напоказ, так звані тілесні колготки з блиском, чорні брови і біла пудра... Через подібні промахи розсиплеться будь-який образ, навіть якщо в ньому знайдеться пара-трійка гарячих трендів. Уникайте цього, інакше виглядатиме дешево та без смаку.

Варто звернути увагу на п’ять помилок, яких часто припускаються в образах. Про це розповідає блог про стиль _monkey_fashion_ в Інстаграм.

Помилка перша: силіконові бретелі

Якщо ви одягаєте речі з відкритою спиною, то продумайте момент із білизною. У такому разі придбайте спеціальну модель бра без бретелів, наприклад. Силіконові лямки здешевлять навіть дорогу сукню.

Помилка друга: капронові шкарпетки

Якщо між штанами та взуттям видніються капронові шкарпетки – градус стилю падає до нуля. Стильна альтернатива для таких випадків – спеціальні шкарпетки-сліди.

Помилка третя: капронові колготки

Блискучі колготки або кольори а-ля автозагар страшенно псують образ. Вибирайте матові колготки у тон шкіри.

Помилка четверта: зім’ятий одяг

Перед тим, як одягнути річ, відпрасуйте її. Навіть гарна річ виглядатиме дешево, якщо на ній пом’ятості.

Помилка п’ята: поганий макіяж

Так-так, макіяж є такою ж частиною образу, як одяг і взуття. Тому уникайте занадто темного тону обличчя та брів, кольору помади, який вам не підходить. Мейк повинен підкреслювати ваші переваги, а не спотворювати їх. Не копіюйте сліпо ідеї блогерів-візажистів, а враховуйте свої особливості.

Раніше "Телеграф" розповідав, які стилістичні прийоми допоможуть зробити силует стрункішим. Невеликі правила допоможуть створити стильний образ і приховати зайву вагу.