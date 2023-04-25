Прикраси, які повинна мати кожна пані цього сезону: стиліст назвала 6 трендів (фото)
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Логотипи, квіти, перлини — акцентуємо на цих деталях
Свого часу відома французська кутюр'є Коко Шанель сказала, що модні "прикраси — це те, що робить жінку жінкою". І з нею важко не погодитись навіть у сучасному світі.
Персональний стиліст Ната Москаленко назвала шість трендових прикрас весняно-літнього сезону і розповіла, що обрати в гардероб.
Прикраси з логотипами
Збережуть свої позиції в трендах сезону, тому сміливо обирайте чокер, сережки, каблучку, або брошку.
Прикраси у вигляді квітів
Свіжий тренд, який точно додасть жіночності навіть чоловічому костюму.
Грайливі прикраси
В стилі hand made з мушель, бісеру, природних матеріалів прикрасять відпускний гардероб, або додадуть розслабленості міським образам.
Прикраси для тіла
У вигляді ремінців, бра та портупей будуть розкішно виглядати в образах для особливих виходів, або навіть в парі з купальником.
Самоцвіти
Або прикраси з необроблених камінчиків доповнять романтичні образи та образи в натуральному стилі.
Перлини
Якщо є — продовжуємо носити, а якщо ні — саме час придбати пару сережок, чи кольє.
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