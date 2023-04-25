Прикраси, які повинна мати кожна пані цього сезону: стиліст назвала 6 трендів (фото)

Логотипи, квіти, перлини — акцентуємо на цих деталях

Свого часу відома французська кутюр'є Коко Шанель сказала, що модні "прикраси — це те, що робить жінку жінкою". І з нею важко не погодитись навіть у сучасному світі.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала шість трендових прикрас весняно-літнього сезону і розповіла, що обрати в гардероб.

Прикраси з логотипами

Збережуть свої позиції в трендах сезону, тому сміливо обирайте чокер, сережки, каблучку, або брошку.

Прикраси у вигляді квітів

Свіжий тренд, який точно додасть жіночності навіть чоловічому костюму.

Грайливі прикраси

В стилі hand made з мушель, бісеру, природних матеріалів прикрасять відпускний гардероб, або додадуть розслабленості міським образам.

Прикраси для тіла

У вигляді ремінців, бра та портупей будуть розкішно виглядати в образах для особливих виходів, або навіть в парі з купальником.

Самоцвіти

Або прикраси з необроблених камінчиків доповнять романтичні образи та образи в натуральному стилі.

Перлини

Якщо є — продовжуємо носити, а якщо ні — саме час придбати пару сережок, чи кольє.

Світ моди дуже любить епатаж і провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, які курсують у модному просторі сьогодення.