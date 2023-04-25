Від нюду до аерографії: топ-5 головних нейл-трендів, які на нас чекають цього літа (фото)
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Майбутні тенденції сезону підійдуть нігтям будь-якої довжини та форми
Чим ближче до літа, тим більше з’являється яскравих відтінків та сміливих дизайнів у нейл-тенденціях. Майбутні тренди манікюру вражають різноманітністю. Тому задоволеними залишаться і любительки нюду, і прихильниці фантазійних покриттів.
Варто звернути увагу на п’ять трендів манікюру літа 2023 року. Про це пише thezoereport.com.
Пастельні відтінки
Цього літа в моді м’які пастельні тони: ніжно-блакитний, лавандовий, лимонний або персиковий. Навіть якщо ви виберете дизайн з кількома кольорами, він не виглядатиме занадто зухвало. Для балансу наносьте прозоре покриття, а потім додайте кольоровий лак.
Блиск
Так звані хромовані нігті залишаються у тренді. Тому якщо хочеться сяяти в буквальному значенні, зупиніть свій вибір на блискучому покритті. І це може бути не тільки сріблястий, а й будь-який інший відтінок, який вам до вподоби. Однак найбільш популярним є металевий ефект на нігтях.
Нюд
Кремові та приглушені відтінки рожевого кольору, здається, вже стали класикою нейл-арту. Якщо вам подобається натуральніший манікюр, то зверніть увагу також на молочні відтінки, колір жувальної гумки і тон а-ля рум’яна — вони суперпопулярні в літньому сезоні 2023.
Аерографія
Ефект розмиття та димчастоподібні розводи на нігтях – тренд наступного літа. Попросіть свого нейл-майстра підійти до дизайну манікюру креативно та задіяти аерограф.
Яскраві відтінки
Літо – час блискучих образів, які не обійдуться без стильного манікюру. Якщо коротко, то яскравість — головна літня нейл-тенденція. Кобальтовий, кавуновий, жовтий, трав’янистий – не обмежуйте себе у виборі лаку для нігтів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що французький манікюр залишається базовим серед нейл-тенденцій. Проте одна невелика деталь допоможе освіжити традиційний френч.