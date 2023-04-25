Горошок – вічна класика: п’ять способів носити гороховий принт стильно (фото)

Цього сезону гороховий принт набув свіжого дихання

Незважаючи на різноманітність весняно-літніх трендів, завжди є речі, які не виходять із моди. До таких можна віднести горошок – цей принт, здається, завжди буде актуальним. Головне, навчитеся правильно вписувати горохове забарвлення в образи.

Як носити горошок стильно? Докладніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.

За словами стилістів, горошок був на піку моди у 50-х XX століття. Тоді його носили всюди, зокрема красувалися у гороховому принті кінозірки тієї епохи Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. Не варто обмежуватися сукнею в горошок, адже сьогодні бренди пропонують безліч варіантів й інших виробів як з дрібним, так і великим принтом.

Цей принт, зазначають стилісти, є досить самодостатнім, тому його рекомендується використовувати в мінімалістичних образах. Наприклад, зверніть увагу на комбінацію з денімом: спідниця з деніму + блузка з гороховим принтом + оверсайз блейзер або брючний костюм + блузка з гороховим принтом + ковбойські чоботи.

П’ять способів стильно носити гороховий принт:

Жакет, блейзер або пальто.

Спідниця.

Штани.

Топ.

Сукня.

Актуальні фасони суконь у горошок

У моді і великий, і дрібний принт

Топ у горошок — акцент образу

Чорно-біле поєднання – вічна класика

Гороховий принт на спідниці підійде всім

На штанах цей принт виглядає незвичайно

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти образ у стилі мінімалізм. У вашому гардеробі має бути лише шість речей для цього.