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Горошок – вічна класика: п’ять способів носити гороховий принт стильно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Горошок завжди в моді Новина оновлена 25 квітня 2023, 16:22
Горошок завжди в моді. Фото Freepik

Цього сезону гороховий принт набув свіжого дихання

Незважаючи на різноманітність весняно-літніх трендів, завжди є речі, які не виходять із моди. До таких можна віднести горошок – цей принт, здається, завжди буде актуальним. Головне, навчитеся правильно вписувати горохове забарвлення в образи.

Як носити горошок стильно? Докладніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.

За словами стилістів, горошок був на піку моди у 50-х XX століття. Тоді його носили всюди, зокрема красувалися у гороховому принті кінозірки тієї епохи Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. Не варто обмежуватися сукнею в горошок, адже сьогодні бренди пропонують безліч варіантів й інших виробів як з дрібним, так і великим принтом.

Цей принт, зазначають стилісти, є досить самодостатнім, тому його рекомендується використовувати в мінімалістичних образах. Наприклад, зверніть увагу на комбінацію з денімом: спідниця з деніму + блузка з гороховим принтом + оверсайз блейзер або брючний костюм + блузка з гороховим принтом + ковбойські чоботи.

П’ять способів стильно носити гороховий принт:

  • Жакет, блейзер або пальто.
  • Спідниця.
  • Штани.
  • Топ.
  • Сукня.
Образи з сукнями у горошок
Актуальні фасони суконь у горошок
Образи з сукнями у горошок
У моді і великий, і дрібний принт
Образи з топами в горошок
Топ у горошок — акцент образу
Образи з принтом у горошок
Чорно-біле поєднання – вічна класика
Образи зі спідницями в горошок
Гороховий принт на спідниці підійде всім
Образи зі штанами в горошок
На штанах цей принт виглядає незвичайно

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти образ у стилі мінімалізм. У вашому гардеробі має бути лише шість речей для цього.

Теги:
#Мода #Стиль #Горошок