Горошок – вічна класика: п’ять способів носити гороховий принт стильно (фото)
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Цього сезону гороховий принт набув свіжого дихання
Незважаючи на різноманітність весняно-літніх трендів, завжди є речі, які не виходять із моди. До таких можна віднести горошок – цей принт, здається, завжди буде актуальним. Головне, навчитеся правильно вписувати горохове забарвлення в образи.
Як носити горошок стильно? Докладніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.
За словами стилістів, горошок був на піку моди у 50-х XX століття. Тоді його носили всюди, зокрема красувалися у гороховому принті кінозірки тієї епохи Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. Не варто обмежуватися сукнею в горошок, адже сьогодні бренди пропонують безліч варіантів й інших виробів як з дрібним, так і великим принтом.
Цей принт, зазначають стилісти, є досить самодостатнім, тому його рекомендується використовувати в мінімалістичних образах. Наприклад, зверніть увагу на комбінацію з денімом: спідниця з деніму + блузка з гороховим принтом + оверсайз блейзер або брючний костюм + блузка з гороховим принтом + ковбойські чоботи.
П’ять способів стильно носити гороховий принт:
- Жакет, блейзер або пальто.
- Спідниця.
- Штани.
- Топ.
- Сукня.
Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти образ у стилі мінімалізм. У вашому гардеробі має бути лише шість речей для цього.