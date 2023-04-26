Топ-5 трендових ідей манікюру на весну: пастель, нульові, хром і не тільки

Такі дизайни нігтів можна побачити на світових зірках

На вулиці вже кілька днів тримається плюсова температура, а отже, настав час відкласти пуховики до осені та відкрити сезон стильних пальт та шкірянок. А разом із цим перейти і на яскравіший манікюр.

На щастя, стилісти пропонують безліч цікавих дизайнів нігтів, серед яких кожна модниця зможе вибрати собі варіант до душі. Сьогодні ділимося п’ятьма трендовими ідеями, які будуть на піку нейл-дизайну у 2023 році.

Тренди манікюру 2023:

Пастельні тони рік у рік стають головними трендовими відтінками весняного манікюру. Ніжно-рожеві, блакитні та лілові кольори змінюють чорний та сірий однотон. Цього року варто придивитися до пастельного омбре – двох відтінків та м’якого переходу між ними.

Квітковий принт — ще один дуже популярний дизайн манікюру на весну. Він постійно підіймає настрій, а ще його можна довго й уважно розглядати. Зараз у тренді мінімалізм, тому якщо ти вибираєш квіти, нехай вони чергуються з порожнім простором нігтя. Ще один варіант — зробити класичний френч, але з "усмішкою", викладеною квітами.

Тренди із нульових з нами надовго. Тому саме час переглянути фотографії у старих альбомах та надихнутися образами того часу. Ну чи просто поглянути на головних попдів нульових – Періс Хілтон, Ліндсі Лохан та Ніколь Річі. Слово, яке повністю характеризує їхній стиль, – гламур.

Сучасне мистецтво повільно, але правильно підкорює нові горизонти. І ось черга дісталася манікюру. Графіті, креативні написи, нестандартні текстури, геометричні та сюрреалістичні принти – часу ідеальніше, ніж весна, для такого дизайну бути не може. Чим надихатися? Звичайно, роботами сучасних художників та стріт-артом.

Хромований манікюр – один із головних трендів прямо зараз. І на його популярність багато в чому вплинув серіал "Ейфорія". Але якщо дзеркальні нігті для тебе — це занадто, придивись до іншого трендового варіанту — "глазурованого" манікюру в стилі Хейлі Бібер.

Раніше Телеграф розповідав, що французький манікюр залишається базовим серед нейл-тенденцій. Проте одна невелика деталь допоможе освіжити традиційний френч.