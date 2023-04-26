Незвичайні ручки, 90-ті та не тільки: топ-5 стильних сумок, які прикрасять будь-який образ (фото)
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Без актуальних аксесуарів ваш аутфіт буде неповноцінним
Стильний образ залежить від безлічі деталей, у тому числі підбору прикрас й актуальної моделі сумки. Сучасна сумка може бути не лише функціональною річчю, а й гарною, навіть стати головним акцентом луку.
Які сумки в моді у 2023 році? Варто звернути увагу на п’ять варіантів, пише блог про стиль mode.vise в Instagram.
Одна з актуальних моделей цього сезону – Hobo. За словами стилістів, це досить м’яка та містка сумка. Не менш функціональним варіантом стане сумка прямокутного силуету в стилі 90-х. Естетика тих років повернулася в моду і поки що не втрачає позицій. Крім того, популярним все ще залишається металік, тому сумка з металевим фінішом – чудовий вибір.
Поряд із цим стилісти рекомендують придивитися до ще двох моделей: сумка трикутної форми та сумка з оригінальною ручкою. Подібні аксесуари можуть завершити образ або додати до нього родзинку.
Модні сумки 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, які піджаки в моді навесні 2023 року. Цей елемент гардеробу допоможе створити стильні багатошарові образи у теплу погоду.