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Незвичайні ручки, 90-ті та не тільки: топ-5 стильних сумок, які прикрасять будь-який образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина образу
Сумка – важлива частина образу. Фото pexels.com

Без актуальних аксесуарів ваш аутфіт буде неповноцінним

Стильний образ залежить від безлічі деталей, у тому числі підбору прикрас й актуальної моделі сумки. Сучасна сумка може бути не лише функціональною річчю, а й гарною, навіть стати головним акцентом луку.

Які сумки в моді у 2023 році? Варто звернути увагу на п’ять варіантів, пише блог про стиль mode.vise в Instagram.

Одна з актуальних моделей цього сезону – Hobo. За словами стилістів, це досить м’яка та містка сумка. Не менш функціональним варіантом стане сумка прямокутного силуету в стилі 90-х. Естетика тих років повернулася в моду і поки що не втрачає позицій. Крім того, популярним все ще залишається металік, тому сумка з металевим фінішом – чудовий вибір.

Поряд із цим стилісти рекомендують придивитися до ще двох моделей: сумка трикутної форми та сумка з оригінальною ручкою. Подібні аксесуари можуть завершити образ або додати до нього родзинку.

Модні сумки 2023

Прямокутні сумки
90-ті знову в моді
Сумки з оригінальною ручкою
Сумка стане акцентом образу
Сумки сріблястого кольору
Металик все ще актуальний
Сумка хобо
Зручна та стильна модель сумки
Сумка трикутної форми
Незвичайна форма сумки прикрасить ваш аутфіт
Блискуча сумка
Блискуча сумка впишеться як у повсякденний, так і у святковий лук

Раніше "Телеграф" розповідав, які піджаки в моді навесні 2023 року. Цей елемент гардеробу допоможе створити стильні багатошарові образи у теплу погоду.

Теги:
#Мода #Сумки #Сумка #Тренди