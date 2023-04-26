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З піджаками, джинсами і не тільки як скласти стильний образ з бейсболкою (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кепка – акцент образу
Кепка – акцент образу. Фото Freepik

За допомогою головного убору ваш образ буде завершеним

При складанні образу грає роль кожна деталь, включаючи всілякі прикраси та головні убори. Бейсболка – частий атрибут гардеробу, який давно вийшов за рамки спортивного стилю. Навесні і влітку з кепкою можна скласти безліч красивих образів.

Які бейсболки в моді та як вписати кепку в аутфіт? Докладніше про це розповіла українська стилістка Яна Платонова в Інстаграм.

Так, стилістка зазначає, що бейсболки – річ, яка ніколи не виходить із моди. Тож якщо кепка вписується у ваш гардероб та індивідуальний стиль, не відмовляйте собі у покупці. За словами модної експертки, бейсболки гармонійно вписуються не лише у спортивний стиль, а й casual, smart casual та навіть мінімалізм.

"Багато хто не знає, що існують різні види бейсболок, відмінності можуть бути в "куполі" аксесуара, наявності/відсутності задньої застібки, виду козирка тощо. Вид бейсболки впливає на посадку, тому якщо ви одного разу приміряли кепку і вам здалося, що цей аксесуар не для вас, можливо, ви просто не знайшли свою модель", — дала кілька порад Платонова.

Стильні образи з бейсболками

Стильні образи з бейсболкою
Хоч зі штанами, хоч зі спідницею
Стильні образи з бейсболкою
Необов’язково спортивний стиль
Стильні образи з бейсболкою
Затишні образи
Стильні образи з бейсболкою
Стильні весняні аутфіти з бейсболкою
Стильні образи з бейсболкою
Під джинси та штани — ідеально
Стильні образи з бейсболкою
Кепка може стати акцентом образу
Стильні образи з бейсболкою
Відмінно пасує навіть до пальта
Стильні образи з бейсболкою
Найголовніше, знайти свою модель бейсболки
Стильні образи з бейсболкою
Розслаблені образи з бейсболкою

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Теги:
#Мода #Стиль #Кепка #Бейсболки