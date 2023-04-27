Майстер манікюру назвала три "найпотворніші" дизайни, від яких потрібно відмовитися раз і назавжди (фото, відео)

"Качині нігті" отримали назву через свою форму

З настанням весняного тепла багатьом часто хочеться неординарних змін у зовнішності, зокрема модниці виступають лише "за" експерименти з манікюром. Проте не всі вони можуть бути вдалими. Крім того, є такі актуальні тренди манікюру, від яких нудить навіть досвідчених майстрів нейл-арту.

Так, майстер манікюру та TikTok-блогер Nails by Крістен заявила, що вона зовсім не в захваті від глибокого френча, нігтів у формі губної помади та "качиних нігтів". Експерт опублікувала в мережі короткий ролик, в якому показала три "найпотворніші", за її словами, дизайни нігтів.

"Ці нігті — не те", — підписала відео майстер. Саме дизайн "качиних нігтів" Крістен назвала "таким потворним".

Глибокий френч

Нігті у формі губної помади

"Качині нігті"

Цього року у трендах модного манікюру знаходиться квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.